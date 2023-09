Logitech siirtää Blue- ja Litra-tuotteita oman G-pelibrändinsä alaisuuteen.

Logitech on esitellyt G-pelibrändinsä alaisuuteen kaksi uutta mikrofonia sekä striimausvalon. Samalla yritys siirtää ensimmäiset Yeti-mikrofonit ja Litra-valot G-brändin alaisuuteen. Uutuuksista mikrofonit ovat kokonaan uusia malleja ja G Litra Beam LX -valo perustuu aiempaan Litra Beam -valoon lisätoiminnoin varustettuna. Kaikkien kolmen tuotteen RGB-valot tukevat Windowsin uutta Dynamic Lighting -ominaisuutta.

Mikrofoneista suurikokoisempi ja kalliimpi malli on G Yeti GX, joka on pöytäjalalla varustettu, USB-liitäntäinen, dynaaminen superkardioidimikrofoni. Muoviosista 68 % on kierrätysmuovia. Mikrofonin alapäätyyn on integroitu RGB-valorengas ja kyljessä on valaistu äänenvoimakkuuden säätörulla, jota painamalla saa käyttöön analogisen Smart Audio Lock -rajoittimen, joka estää äänen säröytymisen esimerkiksi huudahtaessa. Rullan merkkivalo ilmoittaa rajoittimen aktivoitumisesta ja rullan alapuolella on mykistysnäppäin. Mikrofonissa on USB-C-liitäntä ja 3/8 ja 5/8 tuuman kiinnityspisteet erilliselle jalalle tai varrelle.

Pienempi ja edullisempi G Yeti Orb on pallon muotoinen USB-liitäntäinen kardioidikuvioinen kondensaattorimikrofoni, jossa on pieni irrotettava pöytäjalka. Jalka on irrotettavissa ja korvattavissa esimerkiksi puomivarrella. Mikrofonin muoviosista 75 % on kierrätettyä kuluttajamuovia. Mikrofonin takana on USB-C-liitäntä ja päällä RGB-valaistu G-logo. Molemmat mikrofonit tukevat Blue Vo!ce -äänensuodatustekniikoita G Hub -ohjelmistossa.

Horisontaalisen palkin muotoinen G Litra Beam LX -striimausvalo tarjoaa pehmeäksi suodatetun ja värilämpötilaltaan 2700 ja 6500 kelvinin välillä säädettävän valaistuksen striimaajan suuntaan sekä uutena ominaisuutena myös taaksepäin suunnatun RGB-valon tunnelmavalaistusta tuomaan. Valo on yhdistettävissä USB-C:n tai Bluetoothin avulla ja mukana toimitetaan 40 cm korkuinen pöytäjalka.

Logitech G Yeti GX, G Yeti Orb ja G Litra Beam LX tulevat myyntiin välittömästi 159, 69 ja 169 euron verollisin suositushinnoin.