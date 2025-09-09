OnePlus siirtyy Hasselblad-yhteistyön jälkeen kuvaprosessoinnissa oman uuden kuvamoottorin käyttöön.

OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau on vahvistanut yrityksen yhteisösivustolla, että yhteistyö ruotsalaisen Hasselbladin kanssa on päättynyt. Viiden vuoden yhteistyötä Hasselbladin kanssa Lau kutsuu ”mestarikurssiksi” ja toteaa yhteistyön täyttäneen kaikki lupaukset ja tavoitteet mitä sille oli asetettu. Ensimmäinen Hasselblad-yhteistyöstä ”nauttinut” tuote oli OnePlus 9 -mallisto, joka vieraili io-techin testattavana keväällä 2021.

Runsain määrin ylisanoja sisältävässä viestissään Lau kertoo samalla yrityksen itse kehittämästä uudesta DetailMax Engine -kuvamoottorista. Laun mukaan uusi kuvamoottori pystyy tarjoamaan vertaansa vailla olevaa selkeyttä ja realismia, jotta ne kestävät kriittistä tarkastelua myös yksityiskohtiin zoomattaessa. Laskennallisen valokuvauksen kerrotaan olevan valjastettu keinotekoisten parannusten sijaan realismin lisäämiseen. Toistaiseksi on epäselvää, onko DetalMax täysin erillinen emoyhtiö Oppon alkuvuodesta julkaisemasta Lumo Engine -kuvamoottorista.

Viestin lopussa Lau vihjaa, että DetailMax Engine tulee olemaan käytössä yrityksen seuraavassa lippulaivapuhelimessa, jonka julkaisun odotetaan tapahtuvan vielä loppuvuoden aikana. Siihen huhutaan kolmen 50 megapikselin kameran ratkaisua.

Lähde: OnePlus Community