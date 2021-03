HTC:n Vive Tracker 3.0 ja Facial Tracker tuovat koko kehon avatarit askeleen lähemmäs todellisuutta

Uudet Vive Trackerit ovat entisiä pienemmät ja keveämmät, mutta tarjoavat silti aiempaa pidemmän akkukeston.

Entinen puhelinjätti HTC on julkaissut uuden sukupolven käyttäjän seurantaan keskittyviä lisälaitteita. Kolmanteen sukupolveensa edenneet Vive Tracker -paikantimet ja uusi Vive Facial Tracker tuovat koko kehon avatarit ilmeineen päivineen askeleen lähemmäs todellisuutta.

HTC on onnistunut tekemään kolmannen sukupolven Vive Trackerista entistä pienemmän ja kevyemmän, vaikka sen akun kestoa on saatu samalla parannettua parhaimmillaan 7,5 tuntiin. Paikantimet on suunniteltu kiinnitettäviksi kehoon, esimerkiksi yksi kumpaankin sääreen ja kumpaankin ranteeseen, jolloin ne mahdollistavat 240 asteen näkökenttänsä avulla varsin vakuuttavan koko kehon liikkeen seurannan; yhtiön itsensä mukaan millimetrin tarkkuudella. Niiden strategiset mitat ovat 70,9 x 79,0 x 44,1 millimetriä ja 75 grammaa. Uuden sukupolven Vive Trackerit ovat täysin taaksepäinyhteensopivia ja ne tukevat SteamVR 1.0- ja 2.0 -seurantaa sekä kaikkia SteamVR:ään perustuvia virtuaalilaseja.

Vive Facial Tracker on, kuten nimikin jo kertoo, kasvojen seurantaan tarkoitettu lisälaite. Se mahdollistaa yhtiön mukaan 38 erilaisen kasvojen liikkeen saumattoman seurannan virtuaalilaseista alaspäin, eli käytännössä suun, hampaiden, kielen, leuan ja poskien liikkeet. Se on varustettu kahdella kameralla, jotka tarjoavat 60 hertsin nopeudella toimivan liikkeentunnistuksen ja alle 10 millisekunnin vasteajat. Vive Facial Tracker on yhteensopiva kaikkien Vive Pro -sarjan virtuaalilasien kanssa.

Sekä Vive Tracker 3.0 että Vive Facial Tracker tulevat myyntiin Vive.com-sivustolle 24. kuluvaa kuuta. Molemmat uusista lisälaitteista on hinnoiteltu 139 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote