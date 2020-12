Kiinalaisvalmistajan tuorein käyttöliittymäversio tulee saataville myös viime vuoden yhä Googlen palveluilla varustetuille P30-sarjan lippulaivoille.

Huawei on tänään julkaissut päivitysaikataulun uusimmalle EMUI 11 -käyttöliittymälleen. Uudistettu käyttöliittymä tulee saataville vielä vuoden 2020 aikana Huawein tuoreisiin P40-, P40 Pro-, P40 Pro+-, Mate 30-, Mate 30 Pro- ja Mate 30 Pro 5G -lippulaivapuhelimiin. Loppuihin päivityslistalle mukaan päässeisiin laitteisiin uusi käyttöliittymäversio tulee saataville maaliskuussa 2021. EMUI 11 -päivitys tulee saataville puhelimeen verkon yli Huawei Over-the-Air (HOTA) -päivityksenä.

EMUI 11 -käyttöliittymäpäivityksen saavat Huawei-laitteet:

P40

P40 Pro

P40 Pro+

Mate 30

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate Xs

nova 7

P30

P30 Pro

Mate 20

Mate 20 Pro

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

nova 5T

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

MediaPad M6

Mielenkiintoisena huomiona käyttöliittymäpäivityksen saavien laitteiden listassa on edelleen myös Googlen palveluilla varustettuja laitteita, kuten P30-sarja, eli Huawei pitää yllä lupaustaan päivittää Googlen palveluilla varustetut laitteensa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

EMUI 11 tuo mukanaan uudistuksia käyttöliittymän ulkonäköön: Always-On Displaytä on päivitetty ulkonäöllisesti, käyttöliittymän animaatioiden sulavuutta on kehitetty ja mukaan on lisätty Long-take-nimeä kantavat animaatiot, jotka keskittävät käyttäjän huomion näytölle jäävään elementtiin ja vaihtavat kaiken muun sen taustalla. Lisäksi useamman sovelluksen yhtäaikaisen käytön mahdollistava Smart Multi-Window-tuki on kehittynyt ja mahdollistaa useampien kelluvien ikkunoiden avaamisen kerralla. Useiden sovellusikkunoiden avaaminen toimii EMUI 11:n myötä myös tietokoneen näytöllä Multi-screen Collaboration -toiminnolla.

Ulkonäöllisten muutosten lisäksi EMUI 11 -päivitys keskittyy turvallisuus- ja yksityisyydensuojaominaisuuksiin: Mukana on muun muassa Encrypted Memo -muistiot, jotka suojaavat muistiinpanot salasanan taakse ja mahdollisuus poistaa valokuvien metadatat helposti. Huawei mainostaa myös noudattavansa yksityisyydensuojaa koskevia periaatteitaan, kuten häiriöttömyys, jäljityksen estäminen ja riskittömyys.

Kiinalaisjätti ei tiedotteessaan ole maininnut mahdollisista Android-päivityksistä, joten EMUI 11 tulee todennäköisesti saataville omana erillisenä päivityksenään Huawei-puhelimille.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote