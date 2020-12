Intelin 11. sukupolven Core -prosessorit vuotojen kohteena (Rocket Lake)

CPU-Z-testitulokset lupaavat Rocket Lakelle selvästi nykyistä korkeampaa IPC:tä, mutta viimeisimpien vuotojen mukaan Core i3 -sarja ja sitä edullisemmat mallit tulevat perustumaan nykyiseen Comet Lake -arkkitehtuuriin.

Intel on kirimässä AMD:n etumatkaa julkaisemalla uudet 11. sukupolven Core -prosessorit jo alkuvuodesta. Uudet prosessorit tulevat sopimaan nykyisille 400-sarjan emolevyille, mutta niiden rinnalle odotetaan julkaistavaksi myös uudet 500-sarjan emolevyt.

Rocket Lake-S -koodinimellä tunnetuissa prosessoreissa on käytössä uudet Cypress Cove -ytimet, eli 14 nanometrin versiot Sunny Cove -ytimistä, mutta viimeisimpien vuotojen mukaan kaikki 11. sukupolven prosessorit eivät ole Rocket Lakeja. Kiinasta kantautuvan vuodon mukaan vain Core i5 -sarja ja sitä nopeammat perustuisivat Rocket Lake -arkkitehtuuriin, kun Core i3:t, Pentiumit ja Celeronit olisivat Comet Lake Refresh -arkkitehtuuria.

Nettiin on vuotanut myös uusia testituloksia Rocket Laken Engineering Sample -versioilla. Nimimerkillä HXL Twitterissä tunnettu vuotaja on twiitannut QV1J:ksi merkatulla ES-prosessorilla ajetut CPU-Z-tulokset. HXL:n mukaan kyseessä on Core i9-11900 -mallin Engineering Samplesta, jonka peruskellotaajuus on 1,8 GHz ja maksimi Turbo-kellotaajuus yhdellä ytimellä 4,4 GHz ja kaikilla ytimillä 3,8 GHz. Prosessori saa CPU-Z:ssa tuloksekseen 583 pistettä yhdellä ja 5262 pistettä kaikilla ytimillä.

OneRaichu-nimimerkki on puolestaan twiitannut kuvan toisesta Rocket Lake Engineering Samplesta, jossa maksimi Boost-kellotaajuus on yhdellä ytimellä 100 MHz korkeampi 4,5 GHz ja kaikilla ytimillä 300 MHz korkeampi 4,1 GHz. Prosessori saa CPU-Z:ssa yhdellä ytimellä 597,3 ja kaikilla ytimillä 5686,2 pistettä. Raichun mukaan prosessori saa Cinebenchin R20-testissä yhdellä ytimellä 561 ja kaikilla ytimillä 5214 pistettä, sekä R23-testissä yhdellä ytimellä 1444 pistettä, mutta näistä ei ole kuvallista todistusaineistoa.

Verrokiksi maksimissaan 5,3 GHz:n kellotaajuudella toimiva Core i9-10900K saa yhdellä ytimellä CPU-Z:ssa reilut 580 pistettä.

Lähteet: HXL @ Twitter, OneRaichu @ Twitter, Jiandao, Hardware.nl