Huawei on panostanut uusissa MateBook-kannettavissa muun muassa näytön reunojen minimointiin samalla päivittäen kannettavien sisuskalut uuteen sukupolveen.

Huawei on julkaissut uuden sukupolven mallit MateBook D- ja X Pro-sarjoihin. Tuttuun tapaan D-sarjan kannettavat on varustettu AMD:n APU-piireillä, kun X Pro -kannettavat on varustettu Intelin prosessoreilla.

MateBook D -sarjaan julkaistiin viime vuoden tapaan 14- ja 15,6-tuumaiset mallit. Kumpikin on varustettu Full HD -resoluution IPS-paneelilla, AMD:n Ryzen 5 3500 -APU-piirillä sekä 8 gigatavun kaksikanavaisella muistilla. Näytönohjaimen virkaa kummassakin mallissa hoitaa APU-piirin Radeon Vega 8. 14-tuumaisen mallin kohdalla runko-näyttösuhde on 84 ja 15-tuumaisen 87 prosenttia.

Täysin samasta puusta veistettyjä mallit eivät kuitenkaan ole. 14-tuumaisessa mallissa on käytössä PCIe-väyläinen 512 Gt:n SSD-asema, eikä siinä ole paikkaa toiselle asemalle, kun 15-tuumaisessa mallissa PCIe-väyläisen SSD-aseman rinnalle voidaan asentaa myös perinteinen kiintolevy. Kannettavien kokoero näkyy myös liitinpatteristossa. Siinä missä 15-tuumaisessa mallissa on kaksi USB 2.0 Type A-, yksi USB 3.0 Type A-, HDMI- ja USB Type C -liitännät sekä kuuloke/mikrofoniliitäntä, 14-tuumaisessa on jouduttu tiputtamaan toinen USB 2.0 -liittimistä pois. Kummankin kannettavan tapauksessa USB Type C -liitäntä toimii samalla virtaliittimenä 65 watin laturille, jonka luvataan toimivan kaikilla yhtiön USB Type -C -liitännällä varustetuilla laitteilla. Kannettavissa on luonnollisesti lisäksi WLAN- (2×2 MIMO) ja Bluetooth-tuet.

MateBook D 14 -mallin strategiset mitat ovat 322,5 x 214,8 x 15,9 mm ja 1,38 kg. Mukaan on saatu mahtumaan 56 wattitunnin akku. D 15 -mallin mitat ovat puolestaan 357,8 x 229,9 x 16,9 mm ja 1,62 kg ja mukana kulkee 42 wattitunnin akku. Huawein uuden 14-tuumaisen mallin suositushinta on Suomessa 749 ja 15-tuumaisen 699 euroa ja ne ovat saatavilla välittömästi.

MateBook X Pron uusi Ultra FullView -kosketusnäyttö hyödyntää 13,9-tuumaista 3000×2000-resoluution LTPS IPS -paneelia ja sen luvataan tarjoavan peräti 91 prosentin runko-näyttösuhteen. Näytön kerrotaan toistavan täydet 100 % sRGB-väriavaruudesta. Kosketusnäyttö tukee parhaimmillaan 10 samanaikaista kosketusta.

MateBook X Pro tulee saataville kolmessa eri konfiguraatiossa. Kahdessa ensimmäisessä on käytössä Intelin Core i5-10210U -prosessori, 16 Gt muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Mallit erottaa toisistaan näytönohjain, joka on perusmallissa Intelin integroitu Gen9.5 -grafiikkaohjain ja pykälää paremmassa NVIDIAn GeForce MX250. Kolmas malli on varustettu järeämmällä Core i7-10510U -prosessorilla, 16 Gt:n muistilla, 512 Gt:n tallennustilalla ja GeForce MX250 -näytönohjaimella.

Uuden X Pron strategiset mitat ovat 304 x 217 x 14,6 millimetriä ja paino alkaen 1,33 kg, riippuen tarkasta kannettavan konfiguraatiosta. Kannettava tukee luonnollisesti Wi-Fiä (802.11a/b/g/n/ac, 2×2 MIMO) ja Bluetoothia. Liitinvalikoimasta löytyy kaksi USB Type-C liitäntää, yksi USB Type-A -liitäntä sekä 3,5 mm:n kuuloke/mikrofoniliitäntä. USB Type C -liitäntää käytetään myös 56 wattitunnin akun lataamiseen.

Huawein uudet X Pro -mallit tulevat myyntiin huhtikuun aikana. Perusmalli on hinnoiteltu 1499 euroon, keskimmäinen 1699 euroon ja lippulaivamalli 1999 euroon. Värivalikoima on kasvanut yhdellä, kun Mystic Silver ja Space Gray saivat rinnalleen uuden Emerald Green -vaihtoehdon.