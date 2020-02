Microsoft paljasti seuraavan sukupolven Xbox Series X -konsolin teknisiä ominaisuuksia

Xbox Series X:n luvataan toimittavan pelaajille 12 teraFLOPSin edestä laskentavoimaa RDNA2-grafiikkaohjaimella ja Zen 2 -ytimillä varustetun APU-piirin voimin.

Microsoft on ehtinyt jo esittelemään seuraavan sukupolven konsolinsa virallisesti, mutta sen teknisistä ominaisuuksista on puhuttu lähinnä suuntaa antavasti. Nyt yhtiö on kertonut tarkemmin Xbox Series X -konsolin ominaisuuksista.

Microsoftin tuoreet paljastukset eivät sinänsä ole yllättäviä vaan lähinnä aiempia huhuja varmistavia. Konsolin sydämenä sykkii Zen 2- ja RDNA2 -arkkitehtuureita hyödyntävä semi-custom APU-piiri. RDNA2 tukee ensimmäisen sukupolven RDNA:sta uupuneita Variable Rate Shading -teknologiaa ja DirectX Raytracing -kiihdytystä. Konsolille, tai käytännössä sen grafiikkaohjaimelle, luvataan 12 teraFLOPSin edestä laskentavoimaa. Säteenseurantaa tullaan hyödyntämään grafiikan lisäksi äänentoistossa, mutta toistaiseksi ei ole varmuutta onko tämä toteutettu varaamalla tietty määrä Compute Unit -yksikköjä äänentoistolle TrueAudio Nextin tapaan, vai jollain erillisellä ratkaisulla.

Uusi Xbox tukee maksimissaan 120 FPS:n ruudupäivitysnopeutta sekä HDMI 2.1 -ulostuloa, mikä tuo samalla tuen Auto Low Latency Modelle, mikä asettaa television automaattisesti matalan latenssin pelitilaan mikäli sellaista tuetaan, sekä HDMI Variable Refresh Rate -teknologialle, mikä mahdollistaa virkistystaajuuden synkronoinnin ruudunpäivitysnopeuteen. Konsoli on varustettu ”seuraavan sukupolven SSD-asemalla”, mikä valitettavasti ei vielä paljasta tarkemmin mistä on kyse. Spekulaatioissa on puhuttu pääosin PCIe 4.0 -väyläisestä NVMe-asemasta, mutta tästä ei ole vielä varmuutta, mutta yhtiön twiiteissä mainitaan erikseen ”custom built”, mikä on omiaan herättämään kysymyksiä sen toteutuksesta.

Quick Resume -ominaisuus, eli peliin palaaminen ilman normaaleja lataustaukoja, on päivitetty tukemaan nyt useampaa peliä samanaikaisesti. Pelien tuntumaa on parannettu puolestaan Dynamic Latency Input -tekniikalla, jonka luvataan synkronoivan liikkeet välittömästi pelitilanteeseen aiempaa pienemmin viivein.

Microsoft lupaa konsolin tukevan luonnollisesti omien peliensä lisäksi Xbox Onen pelejä sekä kaikkia Onen tukemia Xbox 360- ja Xbox-pelejä. Yhtiön oman Xbox Game Studiosin pelit tullaan julkaisemaan Smart Delivery -tekniikalla, jossa peli ostetaan kerran ja pääset pelaamaan sitä sekä Xbox One-, One S-, One X- että Series X -konsoleilla aina parhaimpana saatavilla olevana versiona. Teknologia on tarjolla myös ulkopuolisille kehittäjille, mikäli he haluavat sitä hyödyntää esimerkiksi peleissä, jotka julkaistaan ensin Xbox Onelle ja myöhemmin Series X:lle. Tähän mennessä CD Projekt Red on ehtinyt jo ilmoittaa, että Cyberpunk 2077 -pelin Xbox One -version ostajat tulevat saamaan Series X -version pelistä ilmaisena päivityksenä.

Lähde: Microsoft