Mate Xs on teknisesti paranneltu versio vuosi sitten julkaistusta Mate X -mallista.

Huawei on julkaissut tänään uuden Mate Xs -älypuhelimen. Kyseessä on teknisesti paranneltu versio vuosi sitten julkaistusta Mate X -mallista. Laitteen rakenne on vastaava kuin edeltäjämallissa, mutta saranan toteutusta on paranneltu ja se on valmistettu zirkonium-pohjaisesta metalliseoksesta sekä yli 100 osasta. Avattuna läpimitaltaan kahdeksantuumainen taittuva näyttöpaneeli käyttää kaksikerroksista polymeerimuovirakennetta. Suljettuna näyttö on puhelimen etupuolella 6,6-tuumainen ja takapuolella 6,38-tuumainen.

Sisälle on päivitetty yrityksen uusimman sukupolven Kirin 990 -järjestelmäpiiri, jolle on toteutettu grafeeniarkkeihin perustuva fish-fin-jäähdytysratkaisu. Myös järjestelmäpiiriin integroitu 5G-modeemi on käytössä Mate Xs:ssä. Kolmen takakameran ratkaisu on tuttu yrityksen aiemmista puhelinmalleista ja se tarjoaa 40 megapikselin laajakulmakamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 80 megapikselin telekameran. Laitteen 4500 mAh akku latautuu 55 watin pikalatauksella puolessa tunnissa 85 %:iin.

Mate Xs:n Android 10 -käyttöjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Android Open Source Project -versioon ja se on varustettu Huawein omalla Huawei Mobile Services -palvelupaketilla sekä App Gallery -sovelluskaupalla.

Mate Xs tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 161,3 x 146,2 x 5,4 mm (poislukien kamerapalkki) Suljettuna: 161,3 x 78,3 x 11 mm

Paino: 295 grammaa

Näyttö: Avattuna: 8” AMOLED-näyttö, 2480×2200, 55:62-kuvasuhde, 414 PPI Suljettuna: 6,6”, 2480×1148, 19,5:9-kuvasuhde + 6,38”, 2480×892

HiSilicon Kirin 990

8 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa + tuki 256 Gt:n Nano Memory -muistikorteille

5G-yhteydet, SA & NSA

WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

GPS (L1 + L5), AGPS, GLONASS, Galileo (E1 + E5a), BeiDou, QZSS (L1 + L5)

Kolmoiskamera: 40 megapikseliä, f/1.8, PDAF, RYYB-sensori, 26 mm kinovastaava polttoväli 16 megapikseliä, f/2.2, ultralaajakulma, 16 mm kinovastaava polttoväli 8 megapikseliä, f/2.4, teleobjektiivi, OIS, 80 mm kinovastaava polttoväli

4500 mAh kahteen osaan jaettu akku, USB 3.1 Gen 1 Type-C, 55 W Huawei SuperCharge -pikalataus

Android 10 & EMUI 10, Huawei Mobile Services, App Gallery

Mate Xs:n ohella Huawei julkisti globaaleille markkinoille MatePad Pro -taulutietokoneen, joka ei kuitenkaan ole suoranaisesti uusi tuote, sillä yritys esitteli sen jo viime marraskuussa Kiinassa. MatePad Prossa on 10,8-tuumainen IPS QHD -näyttö, Kirin 990 -järjestelmäpiiri, 7250 mAh akku sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä yrityksen omilla HMS-palveluilla.

Taittuvanäyttöisen Mate Xs -älypuhelimen ennakkomyynti alkaa maaliskuussa ja varsinainen myynti huhtikuussa 2499 euron suositushintaan. MatePad Pron WiFi- ja 4G-versiot tulevat myyntiin 27. huhtikuuta harmaassa värissä 599 ja 649 euron hintaan (6 & 128 Gt). 5G-versio tulee saataville heinäkuussa oranssina ja vihreänä 799 euron suositushintaan (8 & 256 Gt). MatePadilla tarkoitetuista lisätarvikkeista M-Pencil-kosketuskynä maksaa 99 euroa ja näppäimistökuori 129 euroa.

Mate Xs:n ensituntumat ovat luvassa io-techissä myöhemmin tämän päivän aikana. io-techin vuodentakaiset ensituntumat pitkälti vastaavasta Mate X -mallista on luettavissa täältä: Ensituntumat – Huawei Mate X