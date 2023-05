Suuri joukko Huawein lippulaivatuotteita saapuu myös Eurooppaan - osan saatavuus Suomessa vielä kysymysmerkki.

Huawei järjesti tänään Münchenissä julkistustilaisuuden, jossa se esitteli joukon tämän vuoden lippulaivatuotteitaan Euroopan markkinoille. Tilaisuudessa nähtiin uusi P60 Pro -lippulaivapuhelin, taittuvanäyttöinen Mate X3 -puhelin, Watch 4 ja Watch 4 Pro -älykellot sekä MateBook X Pro- ja MateBook 16s kannettavat tietokoneet 13. sukupolven Intel Core -prosessoreilla. Osa tuotteista on jo julkistettu aiemmin Kiinassa.

Suomen markkinoiden kannalta julkaisuista merkittävimpiin lukeutuu uudet Watch 4 -sarjan älykellot. Niiden julkaisu oli siltä osin odotettu, että edeltäjämalli Watch 3 julkaistiin loppukesästä 2021. Läpimitaltaan 46 mm:n kokoisessa perus-Watch 4:ssä on teräsrakenne ja fluoroelastomeeriranneke. 48 mm:n kokoisissa Watch 4 Pro -malleissa on käytetty titaanirakennetta, safiirilasia ja nahka- tai titaanihihnaa. Rakenne on IP68-suojattu ja kestää sukeltamisen 30 metriin.

Koko Watch 4 -mallistossa on käytössä 1,5-tuumainen LTPO AMOLED -näyttö, jonka reunukset ovat kaventuneet aiemmasta ja näyttölasi pyöristyy nyt reunoja kohti. Varustukseen kuuluu mobiiliverkkoyhteydet eSIMin avulla, jolloin kelloa voi käyttää pitkälti itsenäisesti. Watch 4 Prolle luvataan 4,5 päivän akunkesto, perusmallille kolmen. Terveystoimintoihin on tuotu lisää opastavia ja tietoja yhteen kerääviä ominaisuuksia ja turvallisuutta on lisäämässä kaatumisentunnistus ja automaattinen hätäpuhelutoiminto. Huawei on myös uudistanut hieman kellojensa käyttöliittymää.

P60 Pro -puhelimen keskeisimpiin ominaisuuksiin lukeutuu 120 Hz 6,67″ 2700×1220 LTPO AMOLED -näyttö, Snapdragon 8+ gen 1 4G -piiri, 48 megapikselin pääkamera muuttuvalla f1.4-4.0-aukolla, 48 megapikselin 3,5x telekamera f2.1-aukolla, 13 megapikselin ultralaajakulma RYYB-sensorilla, 4815 mAh akku 88 W pikalatauksella ja 50 W langattomalla latauksella. Taittuvanäyttöinen Mate X3 tarjoaa puolestaan suljettuna vain 11,8 mm paksun IPx8-suojatun rakenteen, jonka ulkopuolella on 6,4-tuumainen ja sisäpuolella auki taittuva 7,85-tuumainen AMOLED-näyttö.

P60 Pron Euroopan suositushinnat alkavat 1199 eurosta, Mate X3 maksaa 2199 euroa, Watch 4 -perusmalli 449 euroa, Watch 4 Pro nahkahihnalla 549 euroa ja titaanihihnalla 699 euroa, MateBook X Pro 2199 euroa sekä MateBook 16s 1799 euroa. Mahdollisista Suomen saatavuuksista ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Ainakin Watch 4 -mallisto on tulossa Suomeen kesän aikana.

Lähde: Lehdistötiedote