Etukäteisvuodot eivät jättäneet paljoa arvailujen varaan, eikä kenellekään liene yllätys sekään ettei kolmikkoa nähdä virallisia reittejä pitkin Suomessa.

Google on julkaissut odotetusti uutta rautaa I/O 2023 -tapahtumassaan. Kuten vuodot jo ehtivät kertoa etukäteen, yhtiön tarjonta piti sisällään Pixel 7a:n, taittuvanäyttöisen Pixel Foldin sekä Pixel Tablet -taulutietokoneen.

Päähuomio Googlen uutuustuotteista kohdistuu luonnollisesti taittuvanäyttöiseen Pixel Foldiin. Yhtiö markkinoi avattuna 5,8 mm paksu Foldia Yhdysvaltojen ohuimmaksi taittuvanäyttöiseksi puhelimeksi eikä ole sen osalta väärässä, mutta kansainvälisillä markkinoilla Xiaomilla ja Huaweilla on tarjota muutaman millin kymmenyksen per puoli ohuempaa vaihtoehtoa.

Kun puhelin avataan, huomio ei välttämättä kiinnity ensimmäisenä eteen avautuvaan näyttöön, vaan sen reunukseen. Pixel Foldin sisänäytön reunukset ovat huomattavan paksut etenkin ylä- ja alareunojen osalta. Jos haluaa katsella asiaa lasi puoliksi täynnä, sen ansiosta näyttöön ei ole tarvinnut puhkoa reikiä tai lovia, vaan selfiekamera mahtuu yläreunan sisään.

Pixel Foldin tekniset tiedot:

Paino ja ulkomitat: 283 grammaa

Taitettuna 139,7 x 79,5 x 12,1 mm

Avattuna 139,7 x 158,7 x 5,8 mm

IPX8-suojaus, Gorilla Glass Victus ulkonäytössä

Näytöt:

Ulkonäyttö: 5,8” 2092×1080 @ 120 Hz OLED, 1200 nitin HDR, 1550 nitin piikkikirkkaus

Sisänäyttö: 7,6” 2208×1840 @ 120 Hz OLED, 1000 nitin HDR, 1450 nitin piikkikirkkaus

Google Tensor G2 + Titan M2 -tietoturvaprosessori

12 Gt LPDDR5, 256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G mmWave (n257/n258/n260/n261) + Sub 6 GHz (n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79), LTE, Dual SIM (Nano + eSIM)

Wi-Fi 6E (802.11ax 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC

Kolmoistakakamera:

Pääkamera: 48 megapikseliä, 1/2” sensori, 0,8 µm pikselikoko, f/1.7, QuadPD, OIS, CLAF

Ultrawide: 10,8 megapikseliä, 1/3” sensori, 1,25 µm pikselikoko, f/2.2

Telekamera: 10,8 megapikseliä, 1/3,1” sensori, 1,22 µm pikselikoko, f/3.05, 5x optinen Zoom, DualPD, LDAF

Etukamerat:

Ulkonäyttö: 9,5 megapikseliä, 1,22 µm pikselikoko, f/2.2, DualPD

Sisänäyttö: 8 megapikseliä, 1,12 µm pikselikoko, f/2.0

Sormenjälkilukija virtapainikkeessa, stereokaiuttimet, M3/T4 HAC Rating kuulolaitteille

4821 mAh (tyypillinen, 4727 minimi) akku, USB-C 3.2 Gen 2, 30W USB PD 3.0 -pikalataus, langaton lataus (Qi)

Android 13, 5 vuoden Pixel-päivitykset

Kalleimmasta on helppo hypätä halvimpaan kuluvan sukupolven Pixeliin. Pixel 7a on ominaisuuksiltaan karsittu monin tavoin, mutta sen sisällä sykkii sama Tensor G2 -piiri kuin koko sisaruskatraassa. Ominaisuuksien lisäksi on karsittu myös koosta, sillä 7a on jonkin verran perus Pixel 7:ää pienempi.

Pixel 7a:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 152 x 72,9 x 9 mm, 283 grammaa

IP67-suojaus, Gorilla Glass 3 -lasi

6,1” 2400×1080 @ 90 Hz, HDR-tuki

Google Tensor G2 + Titan M2 -tietoturvaprosessori

8 Gt LPDDR5 ja 128 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G Sub-6 tai Sub-6 + mmWave, taajuudet malliriippuvaisia, LTE, Dual SIM (Nano + eSIM)

Wi-Fi 6E (802.11ax 2,4 + 5 + 6 GHz, HE160, MIMO), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC

Kaksoistakakamera:

Pääkamera: 64 megapikseliä, 1/1.73” sensori, 0,8 µm pikselikoko, f/1.89, QuadPD, Quad Bayer

Ultrawide: 13 megapikseliä, 1,12 µm pikselikoko, f/2.2, 120°

Telekamera: 10,8 megapikseliä, 1/3,1” sensori, 1,22 µm pikselikoko, f/3.05, 5x optinen Zoom, DualPD, LDAF, OIS + EIS

Etukamera: 13 megapikseliä, 1,12 µm pikselikoko, f/2.2

Näytönalainen sormenjälkilukija, stereokaiuttimet, M3/T4 HAC Rating kuulolaitteille

4385 mAh (tyypillinen, 4300 minimi) akku, USB-C 3.2 Gen 2, 18W pikalataus, langaton lataus (Qi)

Android 13, 5 vuoden Pixel-päivitykset

Viimeisimpänä muttei pienimpänä joukkoon liittyy puhelinmaailman vierelle sijoittuva Pixel Tablet. 11” -näytöllä varustettu taulutietokone jakaa Pixel 7 -sukupolven kanssa saman Tensor G2 -järjestelmäpiirin ja sen mukana toimitetaan kaiuttimenakin toimiva lataustelakka.

Kuten odotettavissa oli, yksikään uutuuksista ei saavu Suomeen virallisia reittejä ainakaan aluksi. 1799 dollarin verottomaan suositushintaan myyntiin saapuva Pixel Fold vetää kuitenkin uudet pohjat tullen saataville vain Britanniassa, Japanissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. 499 dollarin verotonta hintalappua kantavan Pixel 7a:n maalista on jo pykälää laajempi ja Suomi saa pari sivuosumaa, sillä puhelin tulee saataville mm. Ruotsissa ja Norjassa. Niin ikää 499 dollaria verottomana kustantavan Pixel Tabletin maalista on lyhyempi kuin 7a:n, mutta Ruotsi ja Norja ovat edelleen mukana.

Lähde: Google