Laajakuvainen GT-malli on suunnattu pelikäyttöön ja MateView-perusmalli tarjoaa harvinaisemman 3:2-kuvasuhteen.

Huawei julkisti hetki sitten uudet MateView- ja MateView GT -näyttönsä, jotka tulevat kauppoihin myös Suomessa. Uutuuksista ensin mainittu on suunnattu ensisijaisesti tuottavaan työhön ja jälkimmäinen pelikäyttöön.

MateView GT on kaartuvalla (1500R) näyttöpaneelilla varustettu 21:9-kuvasuhteen laajakuvanäyttö, jonka läpimitta on 34 tuumaa. 3440 x 1440 pikselin paneeli tukee 165 hertsin virkistystaajuutta FreeSync-yhteensopivuudella, 350 cd/m2 huippukirkkautta, HDR10:tä sekä DCI-P3-väriavaruutta. Näyttö on myös läpäissyt TÜV Rheinland Low Blue Light -sertifioinnin ja tukee DC-himmennystä.

GT:hen on saatavilla jalustaan integroitu soundbar-kaiutin, joka tukee stereoäänentoistoa. Kaiuttimen yhteydessä on RGB-valaistuksella varustettu kosketuspaneeli äänenvoimakkuuden säätöön. Näytön liitäntävalikoimaan lukeutuu 3,5 mm liitännät kuulokkeille ja mikrofonille, kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, Displayport 1.4 -liitäntä, USB-C-liitäntä sekä erillinen USB-C-liitäntä pelkkään latauskäyttöön.

MateView on puolestaan tuottavaan työkäyttöön suunnattu 28,2-tuumainen 4K-näyttö, joka käyttää menneiltä vuosikymmeniltä tuttua 3:2-kuvasuhdetta (3840 x 2560). IPS-paneeli tukee 500 cd/m2 kirkkautta, 10-bittisiä värejä, 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja 100 prosenttia sRGB-väriavaruudesta. Valmistajan mukaan näyttö saavuttaa sRGB-tilassa väritarkkuuden ΔE <1 ja DCI-P3-tilassa arvon ΔE <2. Näytöllä on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifiointi.

Näytön liitinvalikoimaan kuuluu kaksi USB-C-liitäntää, kaksi USB-A-liitäntää, yksi HDMI-liitäntä, yksi Mini DisplayPort -liitäntä sekä yksi 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä. Näyttöön yhdistettyjä hiirtä ja näppäimistöä voidaan käyttää näyttöön yhdistetyillä laitteilla ilman ohjainlaitteiden siirtämistä laitteesta toiseen. Integroitu jalusta tarjoaa korkeuden ja kallistuksen säädön. Jalustaan on integroitu stereokaiuttimet ja kaksi mikrofonia.

MateView GT:n suositushinta Suomessa on soundbar-kaiuttimella 599 euroa ja ilman kaiutinta 549 euroa. MateView-näytön suositushinta on 699 euroa. Uutuudet saapuvat myyntiin syyskuussa.

Lähde: Huawei