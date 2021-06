Kyseessä ovat yrityksen ensimmäiset HarmonyOS-käyttöjärjestelmään perustuvat älykellot.

Huawei on esitellyt tänään pitämässään julkaisutilaisuudessa uuden Watch 3 -älykellomalliston. Mallisto koostuu Watch 3- ja Watch 3 Pro -malleista. Kelloihin on valittavissa fluoroelastomeerista, nailonista, nahasta, ruostumattomasta teräksestä sekä titaanista valmistettuja rannekevaihtoehtoja. Watch 3 -perusmallin runko on terästä ja näyttölasi pyöristetty reunoiltaan. Pro-mallissa on titaaninen runko, safiirilasi ja keraaminen takakuori. Uutta kellon navigoinnissa on oikeaan kylkeen sijoitettu Apple Watch -tyyppinen kuunukytkin, jota voi kiertää ja painaa.

Watch 3 -mallit ovat yrityksen ensimmäiset HarmonyOS 2 -käyttöjärjestelmällä varustetut älykellot. Uusi käyttöjärjestelmä tarjoaa uudistetun käyttöliittymän ja tekee kelloista yrityksen aiempia malleja itsenäisempiä. Kellolla voi nyt etäohjata puhelimen kameraa ja muita HarmonyOS-laitteita. Kellossa on AppGallery-sovelluskauppa, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen sovellusten asentamisen laitteeseen. Treenitila tukee yli 100 eri urheilulajia. Tyypillisiä nykypäivän terveystoimintoja ovat veren happipitoisuuden, sykkeen, stressitason ja unen seuranta sekä erikoisempina lämpötilan ja veren glukoosipitoisuuden mittaus. Uutta on myös käsienpesun ja kaatumisen tunnistus.

Molempien mallien 1,43 tuumainen AMOLED näyttö (466 pikseliä halkaisijalla) tukee 60 hertsin ruudunpäivitysnopeutta. Bluetoothin, WiFi:n, NFC:n ja GPS:n lisäksi kelloista löytyy myös eSIM-paikka itsenäistä mobiiliverkkoyhteyttä varten. RAM-muistia on kaksi gigatavua ja tallennustilaa 16 gigatavua. Monipuolistuneiden älyominaisuuksien myötä perusmallin akunkestoksi luvataan älytilassa 3 vuorokautta ja aiempia Huawei Watch -malleja toiminnoiltaan vastaavassa virransäästötilassa 14 vuorokautta. Pro-mallin vastaavat lukemat ovat 5 ja 21 vuorokautta.

Huawei tuo Watch 3 -sarjan myyntiin Suomessa elokuussa. Watch 3:n suositushinta on 399 euroa ja Watch 3 Pron 449 euroa.

Samassa yhteydessä Huawei Suomi ilmoitti aiemmin keväällä julkaistujen Freebuds 4 -kuulokkeiden saapumisesta Suomen markkinoille. FreeBuds 4 -kuulokkeet ovat tyypiltään avoimet nappikuulokkeet, joka tukevat käyttäjän sisäkorvan muodon analysoivaa taustamelun vaimennusta. Napeissa käytetään korkeille äänillä suunniteltua nestekidepolymeerikomposiittikalvoelementtiä (LCP) sekä 14,3 mm:n dynaamista bassoelementtiä sekä bassoputkea matalammille taajuuksille.

Aktiivinen taustamelun vaimennus käytössä akunkestoksi luvataan 2,5 tuntia, ilman vaimennusta neljä tuntia. Latauskotelo huomioiden kokonaistoistoaikaa on tarjolla 22 tuntia. 2,5 tunnin lisäkuunteluaika on ladattavissa vartissa. Lataaminen tapahtuu USB-C-liittimen kautta tai langattomasti (Qi). Kuulokkeet voi yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen.

Huawei FreeBuds 4 -kuulokkeiden suositushinta on 149 €, ja niiden myynti Suomessa alkaa elokuussa 2021. Värivaihtoehdot ovat valkoinen Ceramic White ja hopeinen Silver Frost.

Lähde: Huawei (1)(2)