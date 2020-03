Huawei lanseerasi Music- ja Video-palvelunsa Suomeen

Huawei Music -palvelulla mainostetaan olevan jo yli 160 miljoonaa ja Huawei Video -palvelullakin yli 140 miljoonaa aktiivista käyttäjää Euroopassa.

Huaweilla on markkinoilla jo useampia puhelinmalleja, joissa ei ole lainkaan Googlen palveluja. Siirtyminen Googlesta yhtiön omiin palveluihin oli Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan sanelema pakko.

Huawein palvelut ovat etenkin länsimaisesta näkökulmasta vielä vajavaiset Googlen palveluihin verrattuna. Nyt yhtiö on kuitenkin vahvistanut tarjontaansa julkaisemalla Huawei Music- ja Huawei Video-suoratoistopalvelut myös Suomessa.

Huawei Music -palvelussa on yhtiön mukaan yli 50 miljoonaa kappaletta ja 1,2 miljoonaa albumia suurilta levy-yhtiöiltä. Talliin kuuluvat ainakin Warner Musicin, Sony Musicin ja Universal Musicin valikoimat. Huawein mukaan palvelulla on tällä hetkellä 160 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää ja se on saatavilla 16 Euroopan maassa. Yhtiö aikoo kuitenkin laajentaa palveluaan vielä muihinkin Euroopan maihin. Palvelun ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa Party Mode -tila, jossa voidaan käyttää useampaa Huawein puhelinta samanaikaisesti surround-äänimaailman luomiseksi, sekä Histen 3D -taajuuskorjain, mikä sisältää kolme eri surround-vaihtoehtoa kuulokkeiden käyttäjille.

Huawei Video -palvelu on puolestaan saatavilla kymmenessä Euroopan maassa ja sillä on 140 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Myös videopalvelua on tarkoitus laajentaa koko Eurooppaan lähitulevaisuudessa. Yhtiö ei paljasta, paljonko palvelussa on tällä hetkellä videosisältöä, mutta kehaisee kasvattaneensa valikoimaa yli 50 000 nimikkeellä tuoreimman laajentumisensa yhteydessä. Uudesta sisällöstä 30 000 on ilmaissisältöä. Palveluun kuuluvat lisäksi esimerkiksi BBC News -uutispalvelu, DailyMotion-klippipalvelu, ToonGoggles-alusta piirrettyineen lapsille, Rakuten TV -VoD-palvelu, The Explorers -dokumenttipalvelu, FilmBox-elokuva-alusta ja Stingray musiikkikonserttien suoratoistoon.

Huawei Music vaatii vähintään EMUI 4.0 -käyttöjärjestelmällä varustetun Huawein laitteen. Palvelu maksaa 9,99 euroa kuukaudessa, mutta 26.3 – 26.4 välisenä aikana rekisteröityneet käyttäjät saavat ensimmäiset kolme kuukautta ilmaiseksi. Huawei Video on ilmaispalvelu, mikä sisältää myös erikseen maksullista sisältöä. Palvelu vaatii vähintään EMUI 8.0 -käyttöjärjestelmällä varustetun Huawein laitteen.

