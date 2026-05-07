Uuden malliston muodostavat Watch Fit 5 ja hintavampi Watch Fit 5 Pro.

Huawei on esitellyt tänään globaalissa ”Now is your spark” -tapahtumassaan Bangkokissa uuden terveys- ja urheiluseurantaan suunnatun Watch Fit 5 -älykellomalliston kahdella eri mallilla – Fit 5 -perusmalli sekä Fit 5 Pro ovat seuraajia vuoden takaiselle Watch Fit 4 -mallistolle.

Fit 5 tarjoaa Fit 4:n tavoin 1,82-tuumaisen AMOLED-näytön, mutta Fit 5 Pron (otsikkokuvassa) näyttö on kasvanut 1,92 tuumaan ja siinä on 1–60 hertsin adaptiivinen virkistystaajuus ja 3000 nitin huippukirkkaus. Pro-malli on suojattu synteettisellä safiirilasilla ja titaanisella rungolla.

Edeltäjiensä tavoin kellot tarjoavat monipuolisia terveys- ja urheiluominaisuuksia, kuten sydänterveyden, kuukautiskierron ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seurantaa, mutta uutuusmallistossa seurannan kehutaan olevan entistä ennakoivampaa. Fit 5 Pro -mallin kerrotaan tunnistavan myös sydämen eteisvärinä ja valtimoiden jäykkyyden kasvamisen.

Molemmissa malleissa on useiden liikuntalajien automaattinen tunnistus, kuten esimerkiksi pyöräilyn ja tenniksen, sekä uusi Minitreenit-tila, jossa ruudulla näkyvä virtuaalinen pandakarhu ohjaa käyttäjää tekemään lyhyitä harjoituksia passiivisuuden välttämiseksi. Fit 5 Pro tarjoaa esimerkiksi polkujuoksutilan segmenttipohjaisella navigoinnilla ja korkeuseroilla sekä mm. vektorikartat tuhansista golf-kentistä eri puolilla maailmaa.

Akunkestoa kelloille lupaillaan edeltäjämalliston tavoin jopa 10 päiväksi kevyellä käytöllä ja noin viikoksi tyypillisellä käytöllä. Watch Fit 5 -sarjassa on myös Huawein aiemmin kelloilleen tuoma Curve Pay -lähimaksuyhteensopivuus, johon kuuluu myös ranteesta poiston tunnistus väärinkäytösten estämiseksi.

Uusien kellojen suositushinnat ovat nousseet Watch Fit 4 -mallistoon nähden 20–30 euroa, sillä Fit 5 -perusmalli kustantaa 199 euroa ja Fit 5 Pro taas 299 euroa. Kellot tulevat myyntiin 18. toukokuuta 50 euron lanseeraustarjouksen kera, joka kestää 14. kesäkuuta saakka. Värivaihtoehdot ovat molemmille kelloille musta ja valkoinen ja lisäksi violetti Fit 5 -perusmallille ja oranssi Fit 5 Prolle.

Huawei esitteli samassa tilaisuudessa myös mm. Watch GT Runner 2 -juoksukellon Racing Legend Edition -erikoismallin, timantein koristellun Watch Ultimate Design Spring Edition -erikoismallin sekä vain 4,7 mm paksun MatePad Pro Max -lippulaivataulutietokoneen, jotka eivät ainakaan toistaiseksi tule saataville Suomessa.

