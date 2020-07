Alloy Elite 2 on varustettu HyperX:n omilla mekaanisilla kytkimillä ja Pudding-näppäinhatuilla.

HyperX on tänään esitellyt uudistetun version Alloy Elite -näppäimistöstään. Edeltäjästään tuttuun tapaan näppäimistö on varustettu metallisella rungolla, USB 2.0 -läpiviennillä, N-key rolloverilla, erillisillä mediapainikkeilla leveän äänenvoimakkuusrullan kera ja RGB-valaistuksella niin perinteisesti näppäimistön alla kuin myös näppäimistön ylälaidan läpi kulkevassa nauhassa. Ulkoisesti näppäimistö onkin käytännössä identtinen edeltäjänsä kanssa.

Edeltäjäänsä nähden muutoksia näppäimistö on kokenut kytkimiensä ja näppäinhattujensa osalta. Alkuperäisestä Alloy Elitesta löytyneet näppäinhatut on korvattu HyperX:n Pudding-näppäinhatuilla. Pudding-hatut on valmistettu kuitenkin harmillisesti ABS-muovista, vaikka yhtiö myykin samalla nimellä myös PBT-muovista hattupakettia. Näppäinhattujen lisäksi HyperX on vaihtanut alkuperäisestä Elitestä löytyneet Cherryn lineaariset MX Red -kytkimet valmistajan omiin punaisiin lineaarisiin kytkimiin, jotka löytyvät myös muun muassa aiemmin Duckyn kanssa yhteistyössä julkaistusta One 2 Ministä. Edellä mainitusta poiketen tuore Alloy Elite 2 on saatavilla Pohjoismaissa perinteisellä ISO-Nordic -näppäinasettelulla. Näppäimistö on yhteensopiva PC:n lisäksi myös Playstation 4 ja Xbox One -konsoleiden kanssa.

HyperX Alloy Elite 2 tulee saataville välittömästi 169,99 euron suositushintaan. Muun muassa HyperX itse kuitenkin myy näppäimistöä sivuillaan 160 euron hintaan. Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan näppäimistön hinta on asettunut Suomessa myymälöissäkin edullisimmillaan kymmenen euroa suositushintaa edukkaammaksi.

Lähteet: HyperX (1), (2)