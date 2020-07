Intelin tuleva Tiger Lake -prosessori vakuuttaa vuotaneissa Geekbench-tuloksissa

Core i7-1165G7 peittoaa edeltäjänsä i7-1065G7:n yhden ytimen suorituskyvyssä yli 12 ja moniydinsuorituskyvyssä yli 17 % erolla.

Intel valmistelee parhaillaan Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita julkaistavaksi loppukesästä. Tiger Lake -arkkitehtuuri perustuu Willow Cove -prosessoriytimiin ja Xe-arkkitehtuurin integroituun grafiikkaohjaimeen.

Geekbench-tietokantaan on ladattu jo useita tuloksia muun muassa Lenovon tulevalla Tiger Lake -kannettavalla. 82CU-mallinimellä tunnistuvassa kannettavassa on käytössä neliytiminen ja Hyper-threading-SMT-teknologian avulla kahdeksaa säiettä tukeva Core i7-1165G7 -prosessori, mikä toimii 2,8 GHz:n vakio- ja 4,7 GHz:n Boost-kellotaajuudella. Ero i7-1065G7:n 1,5 GHz:n perus- ja 3,9 GHz:n Boost-kellotaajuuksiin on merkittävä, mikä voi kieliä Intelin parannellun 10 nanometrin prosessin olevan jo selvästi nykyisin Ice Lake -prosessoreiden käyttämää parempi.

Intel ilmoitti jo 2018 Architecture Day -tapahtumassaan, että Willow Cove tulisi sisältämään muun muassa uudelleensuunnitellut välimuistit. Geekbench-tulos paljastaakin, että vaikka L1-välimuistit ovat ainakin kokonsa puolesta ennallaan, on Intel kasvattanut muita välimuistitasoja merkittävästi. Siinä missä Ice Lake -prosessoreiden Sunny Cove -ytimissä oli 512 Kt L2-välimuistia ja neljällä ytimellä yhteinen 8 Mt:n L3-välimuisti, on Willow Covessa L2-välimuistia peräti 1,25 Mt per ydin ja L3-välimuistia neljän ytimen kesken jaettuna 12 Mt.

Myös itse tulokset ovat varsin vakuuttavia. Geekbenchin 4.4.2 -versiolla Core i7-1165G7 on saavuttanut 6538 pistettä yhden ytimen testeissä ja 22887 pistettä moniydintesteissä. Yhden ytimen tulos peittoaa Core i7-1065G7:n 5816 ja 19517 pisteen tulokset yli 12 % ja yli 17 %:n erolla. Ryzen 7 4700U, jossa on käytössä 8 ydintä ilman SMT-teknologiaa, saavuttaa samassa testissä 4944 pistettä yhden ytimen testeissä ja 23605 pistettä moniydintesteissä.

Lisää löylyä lyövät Twitter-vuotaja _rogamen esiin tuomat GPU-laskentatulokset. Niiden mukaan Intelin 96 Execution Unit -yksikön integroitu Xe-grafiikkaohjain on Geekbenchin OpenCL-testeissä yhtä nopea, kuin NVIDIAn 25 watin TDP-arvolla varustettu GeForce MX350. Tulokseen vaikuttavista yksittäisissä testeissä nähdään kuitenkin suuriakin eroja. Intelin vahvin on Gaussian Blur -testi, jossa se lyö MX350:n yli 92 %:n erolla, mutta toisaalta MX350 murskaa Xe:n Particle Physics -testissä peräti kolminkertaisella tuloksellaan. Tulokset on ajettu Geekbenchin eri versioilla, mutta sen kehittäjien mukaan kaikkien samalla pääversiolla, esimerkiksi tässä tapauksessa Geekbench 4, ajetut tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään.

Lähde: Geekbench