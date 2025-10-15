Erillinen kosketuslevy tukee pietsosähköistä haptista palautetta, painalluksen voiman tunnistusta ja lukuisia muita ominaisuuksia, joita yhtiön mukaan ei kukaan tarjoa vielä Windows-puolella.

Oheislaitevalmistaja Hyper on julkaissut Kickstarter-kampanjan kautta uuden HyperSpace TrackPad Pro -kosketuslevyn. Yhtiön mukaan se on maailman kehittynein Windows-käyttöön suunniteltu kosketuslevy.

HyperSpace TrackPad Pro -kosketuslevy on irrallinen kosketuslevy, jolla voi halutessaan korvata hiiren. Se hyödyntää pietsosähköistä haptista palautetta ja tukee kosketusvoiman tunnistusta. Sen todelliseksi erikoisuudeksi yhtiö kehaisee Hydra Connect -pikatoiminnot, joita voi kustomoida käynnistämään sovelluksia tai tekemään sovelluskohtaisia toimintoja. Kosketuslevyllä on kustomoitavat pikatoimintoalueet, jonka lisäksi niitä voi sitoa esimerkiksi syviin painalluksiin sen mukaan, montaako sormea painamiseen käytetään.

Kosketuslevy tukee luonnollisesti Microsoft Precision Touchpad -standardia, mutta myös ylittää sen ominaisuuksiltaan. Se tukee enimmillään 10 erillistä kosketusta samanaikaisesti ja kämmentunnistukselle luvataan jopa 100 % tarkkuutta. Kosketuslevyn tarkkuus on yli 300 DPI ja suoran viivan vetämisen tarkkuudeksi luvataan <±0,5 mm. Viive ensimmäisestä kosketuksesta toimintaan on alle 20 millisekuntia ja kosketuksen päivitystaajuus on maksimissaan 250 hertsiä. Kosketusvoiman tuettu alue on 65-400 grammaa. Pietsosähköisen haptisen palautteen luvataan olevan tasaista läpi kosketuslevyn ±10 %:n tarkkuudella.

HyperSpace TrackPad Pro on valmistettu CNC-koneistettun metallirungon sisään ja sen pinnalta löytyy 0,5 mm:n reunuksien sisäpuolelle sijoitettu lasinen kosketuspinta. Pohjasta löytyy levyn paikallaan pitävät kumitassut ja takaa virtanäppäin sekä USB-C 2.0 -liitäntä. Sen saa yhdistettyä tietokoneeseen kuitenkin myös Bluetooth 5.2:n (Class 2) avulla. Laitteen akkukestoksi luvataan tyypillisessä käytössä 3-4 viikkoa. Koko laitteen koko on 166,9×103,4×13 mm ja paino noin 300 grammaa.

HyperSpace TrackPad Pron suositushinnaksi kerrotaan 150 dollaria, mutta Kickstarterissa on vielä jäljellä muutamia 109 dollarin Super Early Bird- ja 120 dollarin Early Bird -tilausmahdollisuuksia. Hintaan lisätään arviolta 25-30 dollarin postikulut Suomeen. Projektille haettiin vain muodollista rahamäärää, joka on ylittynyt jo moninkertaisesti. Yhtiö aikoo saada laitteiden toimitukset käyntiin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lähde: Kickstarter, TechPowerUp