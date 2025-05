Hyten mukaan pyöreäkulmaisen kotelon luonti oli erittäin haastava urakka ja etenkin pyöristetyn etupaneelin rei'itettyjen kulmien kestävyys oli vaikea pulma ratkaistavaksi.

Hyte on verrattain tuore valmistaja, mutta se on vakuuttanut monet tuotteillaan heti ensi askeleistaan lähtien. Yhtiö on luonnollisesti läsnä myös parhaillaan käynnissä olevilla Computex 2025 -messuilla.

Hyten messutarjontaan kuuluvat täysin uusi X50- ja X50 Air -kotelot, yhtiön koteloiden uusiin pastellimaisiin värimaailmoihin sopivat Flow FA12 -tuulettimet, niin ikään värikoodatut PCIe 5.0 Hyper Riser -kaapelit, Noodle LN60- ja LN70 -LED-valonauhat, virransyötöllä varustettu USB-hubi, useissa väreissä saataville tuleva Solid Processor Frame -asennuskehys prosessoreille sekä hauskasti nimetty Thermal Goop -lämpötahna ja vielä uusi vihertävä Matcha Milk -väriteema tutulle Y70-kotelolle ja sen Touch Infinite Display -päivityselementille.

Valikoimaa siis riittää, mutta suurin huomio kiinnittyy luonnollisesti täysin uusiin X50- ja X50 Air -koteloihin. Uutuuskotelot nappaavat huomion oitis massasta poikkeavilla värityksillään ja vaikka kotelo olisikin neutraalin musta tai valkoinen veriso, sen pyöristetyt muodot eivät taatusti jää keltään huomaamatta.

X50:n pyöristetty etupaneeli on kauttaaltaan rei’ityksen peitossa tehokkaan ilmankierron takaamiseksi ja kyljen ikkuna kääntyy nyt kauniilla kaarella osaksi kattoa ja jatkuu sen jälkeen rei’itettynä verkkona kotelon toista kylkeä pitkin vastaavin pyöristyksin. X50 Air -mallissa ikkunan paikalla on saman muotoinen verkkoelementti, jonka myötä lähes koko kotelo on yhtä rei’itystä. Jottei kaikki se mahdollinen ilmankierto jää tuulettimista kiinni, mahtuu pakettiin yhteensä jopa 10 tuuletinta. Kotelon takaosassa huomio kiinnittyy tuuletinaukkoihin, jotka on suojattu erikoisin ilmanohjaimin. Ilmanohjainten tarkoitus on ilmeisesti pääasiassa parantaa kotelon jäykkyyttä.

X50 Air -versio tulee saataville vain mustana Pitch Black- ja valkoisena Snow White -versiona. Lasikylkinen X50 tulee niiden lisäksi saataville myös punaisessa Cherry-, vaaleanpunaisessa Strawberry Milk-, vihertävänä Matcha Milk- ja violettiin taittavassa Taro Milk -värissä. X50:n suositushinnaksi ilmoitetaan 149,99 ja X50 Airin 119,99 dollaria.

Flow FA12 -tuulettimet tulevat saataville ainakin Matcha Milk-, Taro Milk-, Strawberry Milk- ja Snow White -väreissä. Nestelaakeroidun ja PWM-ohjatun 120 mm:n tuulettimen luvataan tarjoavan 1,6 mmH2O:n staattisen paineen ja 72 CFM:n ilmavirraan. Niiden johdot on suojattu punoksilla ja ne saapuvat myyntiin neljän tuulettimen paketeissa.

PCIe 5.0 Hyper Riser kertoo jo nimessään käytännössä kaiken. Uusi PCI Express 5.0 -riser-kaapelin emolevyn päähän tuleva liitin on varustettu X50-kotelosta tuttuihin väreihin koodatuin suojakuorin. LN60- ja LN70-LED-valonauhatt on suunniteltu erityisesti yhtiön Y70- ja Y60- ja Y40-koteloihin sopiviksi. Helposti taivuteltavan valonauhan mukana tulee tarvittavat kiinnikkeet ja niitä voi myös ketjuttaa, kiitos Nexus Link Type-C -liitinten.

Powered USB Hub ei sekään kaivanne nimeään enempää esittelyä. Virransyötöllä varustettu USB-hubi on suunniteltu muuttamaan yksi USB 2.0 -pinniliitin emolevyltä neljäksi USB 2.0 -liittimeksi täydellä virransyötöllä. Hubi on varustettu mageneeteilla, joiden avulla sen saa helposti kiinni vaikka koteloon. Solid Processor Frame -asennuskehys tulee saataville AM5-, LGA1700- ja LGA1851-versioina ja värivaihtoehdot ovat tutut jo aiemmista yhtiön tässä uutisessa käsitellyistä uutuuksista. Thermal Goop -lämpötahnasta ei kerrota juuri mitään, millä sitä lähtisi vertaamaan kilpailijoihin. Sen kuitenkin luvataan olevan helppoa levittää eikä se pakene prosessorin ja jäähdyttimen välistä kovassakaan paineessa.

Lähde: Hyte