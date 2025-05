NZXT:n melko tiivis Computex-kattaus tarjoili kaksi uutta koteloa sekä uusia AIO-coolereita.

NZXT:n vuoden 2025 Computex-tarjonta pysyi maltillisena, kun valmistaja toi messuille näytille kaksi uutta koteloa ja liudan AIO-coolereita prosessoreille.

Micro-ATX-koteloiden ystäville NZXT esitteli uuden H3 Flow’n, joka on astetta kompaktimpi versio aiemmasta H5 Flow’sta. Kotelossa on ilmavirtausta tehostava verkkomainen virtalähdekammio ja se mahduttaa sisäänsä jopa 377 mm:n pituisen näytönohjaimen. AIO-jäähdytintilaa H3 Flow’ssa on edessä 280 ja katossa 240 mm. Kotelo tukee myös emolevyjen takaliitäntöjä ja sen värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Toinen kotelouutuus on uudistettu versio parin vuoden takaisesta H9 Flow’sta. Uudessa kaksoiskammiorakenteisessa kotelossa on tilaa 277 mm:n E-ATX-emolevyille ja jopa 435 mm:n pituisille näytönohjaimille. Oikea etukulma on hieman viistossa ja siihen sopii parhaimmillaan 420 mm:n nestejäähdytin, kuten myös kattoon. Pohjassa jäähdytintilaa on 360 mm. Myös H9 Flow tukee emolevyjen takaliitäntöjä ja sen värivaihtoehdot ovat niin ikään musta ja valkoinen.

NZXT esitteli myös Core-tuuletinmallistoonsa uuden F420 RGB Coren, jossa on yksissä kehyksissä kolme 140 mm:n valaistua tuuletinta, jotka toimivat yhdellä kaapelilla. H9 Flow’sta on tarjolla kolme versiota – perusmalli tavallisilla tuulettimilla (4 kpl), RGB-malli sekä RGB+-malli. RGB:ssä on mukana yhden perinteisen tuulettimen lisäksi yksi F420 RGB Core, kun taas RGB+-variantissa niitä on mukana kaksi kappaletta esiasennetun NZXT Control Hubin ja F120 RGB Core -tuulettimen kera. Control Hub mahdollistaa tuuletinkontrollin ja valaistussäädöt valmistajan CAM-ohjelmiston kautta.

Uusia AIO-coolereita NZXT:ltä on tarjolla järkälemäinen Kraken Elite 420 RGB sekä Kraken Plus -mallisto, joka korvaa vuoden 2023 Kraken-perusmallit.

Kraken Elite 420 RGB on varustettu H9 Flow’n tavoin uudella F420 RGB Core -triplatuulettimella asennuksen helpottamiseksi ja sen pumppuyksikössä on 2,36-tuumainen LCD-näyttö sensoridatan, kuvien tai GIFien näyttämiseen.

Uudet Kraken Plussat tulevat 240, 280 ja 360 mm:n koossa sekä RGB-valoilla että ilman. Maininnan arvoisena seikkana RGB-versiota ei ole kuitenkaan saatavilla 280 mm:n koossa. Myös Kraken Plus -malleissa on LCD-näyttö pumppuyksikössä – tosin pienemmässä 1,54 tuuman koossa – ja niiden RGB-varianteissa on samat Core-tuulettimet kuin viime vuoden Kraken Elite -malleissa.

NZXT:n Computex-uutuudet saapuvat suomalaisille jälleenmyyjille lähiaikoina seuraavin suositushinnoin:

H3 Flow – 79,90 €

H9 Flow – 179,90 €

H9 Flow RGB – 219,90 €

H9 Flow RGB+ – 300 €

F420 RGB Core – 75 €

Kraken Elite 420 RGB – 345 €

Kraken Plus 240 – 150 €

Kraken Plus 280 – 170 €

Kraken Plus 360 – 190 €

Kraken Plus 240 RGB – 190 €

Kraken Plus 360 RGB – 230 €

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut