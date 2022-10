Igor’s Lab: NVIDIA pyytää AIB-valmistajia lähettämään 12VHPWR-ongelmaiset RTX 4090 -näytönohjaimet tutkittaviksi

Igor Wallossekin mukaan vaikka osa ongelmista menee taipuvien kaapeleiden piikkiin, on myös NVIDIAn virallisen adapterin rakenne kelvoton.

Uutisoimme aiemmin käyttäjien alkaneen raportoimaan NVIDIAn GeForce RTX 4090 -näytönohjainten sulaneista virtaliittimistä. Ensimmäisten analyysien mukaan ongelmia aiheutuu, jos johtoja taivutetaan liian läheltä liitintä, mutta osansa syystä kantaa myös kelvottomaksi kuvailtu liittimen sisäinen rakenne.

Igor’s Labin Igor Wallossek raportoi saaneensa tietää AIB-valmistajien lähteiltään, että NVIDIA on ottanut asian ilmeisen vakavasti, vaikkei se julkisesti olekaan asiaa kommentoinut. Wallosekin mukaan NVIDIA on kertonut AIB-valmistajille, että jok’ikinen vahingoittunut RTX 4090 tulee lähettää suoraan NVIDIAn itsensä tutkittavaksi. Lähteiden mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun NVIDIA toimii näin.

PCI-SIG julkaisi aiemmin tänä vuonna varoituksen, jonka mukaan osa 12VHPWR-adaptereista ovat vaarallisia muun muassa epätasaisesti jakautuvan virransyötön vuoksi. Dioissa epäiltiin syyksi liittimien pinnejä, jotka johdon vääntyessä eivät istu tasaisesti paikallaan, vaan kontaktia otetaan vain osalta matkaa. Muun muassa tämän vuoksi kustomoituja kaapeleita valmistava Cablemodskin ohjeistaa, ettei sen 12VHPWR-johtoja saa taittaa ensimmäisen 35 mm:n matkalta liittimestä. NVIDIA kertoi tuolloin löytäneensä ongelman käyttämistään adaptereista ja korjanneen sen, sekä jakaneen korjausohjeet myös muille mahdollisille valmistajille. Totuus vaikuttaa kuitenkin toiselta, sillä Astronin valmistamat NVIDIAn viralliset 4 x 8-pin > 12VHPWR -adapterit ovat olleet juuri niitä, jotka ovat sulaneet paikoilleen.

Igor’s Labin graafin mukaan kunkin 8-pinnisen lisävirtaliittimen 12 voltin linjat vedetään yhdessä 14 AWG:n johdolla 12VHPWR-liittimeen, eli sen kuutta 12 voltin pinniä syötetään yhteensä neljällä johdolla. Vaikka NVIDIA kertoi löytäneensä ongelman ja korjanneensa sen, Wallossek epäilee, ettei yhtiö ole todellisuudessa edes tietoinen adapterin sisäisestä rakenteesta, sillä hänen mukaansa sitä ei olisi pitänyt missään vaiheessa hyväksyä. Ongelmat alkavat neljästä 14 AWG:n johdosta, joista reunimmaiset ruokkivat kumpikin yhtä pinniä ja keskimmäiset kumpikin kahta pinniä. Paksut johtimet on juotettu vain 0,2 millimetriä paksuun ja 2 millimetriä (per johdin) leveään kupariliuskaan, joka on yhteydessä yhteen tai kahteen pinniin. Suojateippien poisto saa kontaktit myös irtoamaan paikoiltaan pienestäkin voimasta, mikä voisi tapahtua myös teipit paikoillaan johdon vääntyessä.

Ongelmat jatkuvat itse liittimen sisällä, jossa edellä mainitut kuparijohtimet ovat yhteydessä kuorman joka pinnille tasaisesti jakavalle ”foliolle”, joka on ainakin Wallossekin mukaan auttamatta liian heppoista tavaraa. Uudelleenjako varmistaa, että virta kulkee kyllä verrattain tasaisesti 12VHPWR:n joka pinnistä, mutta samaan aikaan jos yksikin aiemmin kuvatuista heikoista kontakteista pettää, se repii virtansa jäljellä olevista liittimistä mikä nostaa jälleen lämpötilaa.

