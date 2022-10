NVIDIA julkaisi uudet GeForce 526.47 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Sackboy: A Big Adventurelle ja viimeisimmät päivitykset Victoria 3-, WRC Generations- ja F1 22 -peleille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 526.47 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien.

GeForce 526.47 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen Game Ready -leima Sackboy: A Big Adventure -pelille. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset Victoria 3:lle, WRC Generationsille ja F1 22:een DLSS 3:n lisäävälle päivitykselle. Ilmeisesti NVIDIA on lisäksi päättänyt hylätä DLSS 2.x -termit ja käyttää niistä sen sijasta DLSS 3:sta tuttua termiä DLSS Super Resolution. Ajureissa on myös tuki GeForce RTX 3060 8 Gt- ja RTX 3060 Ti GDDR6X -näytönohjaimille.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Cyberpunk 2077:n kartan korruptoitumiset, RTX 30 -sarjan odotettua heikompi suorituskyky Minecraft Java Editionissa ja vihreät videot Edge-selaimella, kun NVIDIA Image Scaling on käytössä ja tietokone on herännyt horrostilasta tai käynnistetty Fast Boot käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttamat vakausongelmat, jos käytössä on muu kuin natiiviresoluutio, Call of Duty: Modern Warfare II:n vilkkuvat grafiikan korruptoitumiset sekä Forza Horizon 5:ssä joillain esiintyvät sateenkaarimaiset artifaktit. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä