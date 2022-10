AMD:n RDNA3-näytönohjain vuotokuvissa

Vuotokuvassa oleva Engineering Sample -näytönohjain on joka suuntaan vähän RX 6900 -sarjan referenssimallia kookkaampi ja varustettu kahdella 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä sekä ATi-ajoista muistuttavalla punaisella piirilevyllä.

AMD tulee julkaisemaan uuden RDNA3-arkkitehtuurin 3. marraskuuta eli kuluvan viikon torstaina. Julkaisutapahtuma tullaan lähettämään netissä torstaina kello 22.00 ja lähetystä seurataan myös io-techin kisastudiossa.

Oikeat vuodot AMD:n RDNA3-arkkitehtuurin ympärillä ovat olleet vähissä. Yhtiö on onnistunut pitämään näytönohjaimensa hyvin salassa, ja kaikki mitä niistä tiedetään, on AMD:n itsensä varmistamaa. Ulkonäön osalta AMD on julkaissut aiemmin kiusoittelukuvan, mikä on nyt varmistunut myös lopullisen referenssimallin mukaiseksi.

Luottovuotaja 9550 Pro eli HXL on twiitannut julkaisemattomasta Radeon-näytönohjaimesta, jonka cooleri käy yksiin aiemman kiusoittelukuvan kanssa. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy ainakin tämän yksilön punaiseen piirilevyyn, joka muistuttaa ATi-ajoista. Näytönohjaimen kuoret on muotoiltu aiempaa voimakkaimmin linjoin ja sen kolme tuuletinta ovat aiempaa kookkaampia. Näytönohjain on joka suuntaan hieman kookkaampi, kuin Radeon RX 6900 -verrokkimallinsa.

Kyljestä päin katsellessa muovikuoret ovat aiempaa ohuemmat ja jäähdytysrivasto on muotoiltu kulmistaan pyöristetyksi. Kiusoittelukuvassa näkyneet kolme punaiseksi anodisoitua ripaa löytyy myös oikeasta kortista. Vauhtiraitojen oikealta puolen löytyy, kuten Scott Herkelman ehtikin jo varmistaa, perinteisiä 8-pinnisiä PCIe-lisävirtaliittimiä kaksin kappalein. Näytönohjaimen maksimitehonkulutuksen voidaan siis olettaa olevan korkeintaan 375 wattia, eli 150 wattia per 8-pin ja 75 wattia PCIe-liittimestä.

Näytönohjaimen takapuolen pinnien pituuden perusteella voitaneen olettaa, että kyse on ns. Engineering Sample -tason kortista, eikä valmiista referenssimallista, mikä selittänee taustalevyn puuttumisen.

Mitä torstaina on sitten luvassa? Virallisesti ei tiedetä, kuin arkkitehtuurin julkaisu, mutta oletettavasti AMD tulee samalla julkistamaan vähintään RDNA3-huippumallit, jotka saapunevat myyntiin myöhemmin marras- tai joulukuussa. Ainakin huippugrafiikkapiiri tulee perustumaan chiplet-arkkitehtuuriin, eli käytössä on useampia pieniä siruja.

Grafiikkaytimen sisällä on suunniteltu Compute Unit -yksikköjä uudelleen, optimoitu yleisesti koko grafiikkalinjastoa ja paranneltu säteenseurantaominaisuuksia. Seuraavan sukupolven Infinity Cache -välimuistin on luvattu olevan aiempaa ”viisaampaa” ja huhujen mukaan sen käyttö olisi jopa kehittäjien hallittavissa.

AMD on myös varmistanut 5 nanometrin luokan prosessin käytön, joskin huhujen mukaan tämä pätee vain osaan siruista. Suorituskyvystä AMD ei ole hiiskunut vielä mitään, mutta energiatehokkuuden on luvattu parantuvan vähintään 50 % nykyiseen nähden.

Lähde: HXL @ Twitter