In Win 309 Gaming Edition sisältää kolme sisäärakennettua peliä

In Win 309 Gaming Edition erottuu pari vuotta vanhemmasta perusversiosta sen etupaneelissa pyörivillä kolmella pelillä ja mukana toimitettavalla ohjaimella.

In Win on tullut vuosien varrella tutuksi kenties parhaiten erikoisemmista konseptikoteloistaan, joita valmistetaan vain rajattuja määriä. Yhtiön valikoimaan kuuluu luonnollisesti kuitenkin myös laaja kirjo perinteisempiä koteloita, kuten kaksi vuotta sitten julkaistu In Win 309.

In Win 309:n erottaa harmaasta massasta sen 144 osoitettavasta LED-valosta rakentuva etupaneeli. Nyt yhtiö on keksinyt LED-”näytölle” parempaa käyttöä ja julkaissut kotelosta uuden 309 Gaming Edition -version. Yhtiö on valitettavasti tunaroinut kotelon esittelyvideon yksityiseksi YouTubessa, joten sitä ei voida liittää osaksi uutista.

Itse kotelo on etupaneeleineen päivineen sama vanha tuttu. Uutta Gaming Editionissa onkin sen mukana tuleva retrohenkinen peliohjain ja kolme peliä, jotka pyörivät kotelon etupaneelissa: tasohyppelyltä vaikuttava Magi Jump, ajopeli 309 Racing ja Tetriksestä ideaa lainannut Blox. Valitettavasti mistään ei käy varmuudella ilmi, pyöritetäänkö pelejä ohjelmiston kautta tietokoneelta, vai pyörivätkö pelit itse kotelon raudalla. Mukana tuleva gamepad sisältää ristiohjaimen, Select- ja Start-painikkeet sekä A-, B-, C- ja D-napit.

In Win 309 Gaming Editionin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 553 x 238 x 500 mm, 13,7 kg

Materiaalit: SECC Teräs, Karkaistu lasi, ABS-muovi

Etupaneelin liitännät: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.1 Gen 2, HD Audio, LED & Fan Mode- ja Control-painikkeet

Yhteensopivat emolevyt: (12” x 13”) E-ATX, ATX, micro-ATX, Mini-ITX

Levypaikat: 2 x 2,5”/3,5” + 2 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Lisäkorttien maksimipituus: 350 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 160 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 200 mm

Tuuletinpaikat: Yhteensä 7, mukana 4 x In Win Saturn ASN120 -tuuletinta Ylhäällä 3 x 120 mm Takana 1 x 120 mm Pohjassa 3 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Ylhäällä 360 mm Takana 120 mm Pohjassa 360 mm (Slim, ei kerrottu tarkkaa maksimipaksuutta)



In Win ei ole kertonut vielä milloin koteloa tulee löytymään lähikaupan hyllyiltä tai millainen hintalappu sitä tulee koristamaan.

Lähde: In Win, Hexus