Radikaaleista konseptikoteloistaankin tunnettu In Win on julkaissut perinteisemmän linjan uuden DLITE-kotelon. Yhtiön tiedotteen DLITE on tarkan insinöörityön tuloksena luotu premium-tason miditorniluokan ATX-kotelo ja se hakee inspiraatiota yhtiön DUBILI-suunnittelufilosofiasta.
In Win DLITEn etupaneeli on metalliverkon peitossa, mutta tasaisen pinnan sijasta se on muotoiltu aaltomaiseksi. Lisää verkkoa sisään puhaltaville tuulettimille löytyy kotelon oikean kyljen etureunasta. Ulos ilmaa puhalletaan puolestaan katon verkon läpi sekä takapaneelista. Tuuletinpaikkoja kotelossa on yhteensä kymmenen ja esiasennettuna siinä on neljä XM120-tuuletinta, jotka ovat saatavilla vain tämän kotelon mukana.
Koteloon mahtuu suurin osa kookkaista näytönohjaimista ja emolevyissä voi olla virtaliittimet myös takana. Emolevyn takaa löytyy myös reippaasti kaapelinhallintakanavia.
- In Win DLITE:n tekniset ominaisuudet:
- Koko ja paino: 441x245x528 mm, 9,25 kg
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, alumiini ja ABS-muovi
- Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, tuki emolevyn takapuolisille virtaliittimille
- Asemapaikat: 2 x 3,5”, 2 x 2,5”
- Laajennuskorttipaikat: 8
- I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2×2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm komboliitin
- Näytönohjaimen maksimipituus: 380 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm
- Virtalähdetuki: ATX (max 200 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 3 x 120 mm (esiasennettu 3 x XM120)
- Katossa: 3 x 120 / 2 x 140 mm
- Takana: 1 x 120 / 140 mm (esiasennettu XM120)
- Pohjassa: 2 x 120 mm
- Kyljessä: 3 x 120 mm
- Jäähdytintuki:
- Edessä: 360 mm
- Katossa: 280 / 360 mm
- Takana 120 mm
In Win DLITE tulee saataville Mocha Bronze- ja Lilac Silver -väreissä. Sen suositushinta Euroopassa on TechPowerUpin mukaan 129 euroa ja se on saatavilla yhtiön omasta verkkokaupasta välittömästi.
Toim.huom. Uutisen kuvat päivittyvät myöhemmin
Lähteet: In Win, TechPowerUp
