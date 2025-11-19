Ranskaan sijoitettava Alice Recoque -supertietokone perustuu Zen 6 -sukupolven Epyc Venice -prosessoreihin, Instinct MI430X -CDNA 5 -kiihdyttimiin sekä FPGA-piireihin ja Rhea2-prosessoreihin.

AMD ja Atos Groupin Eviden ovat ilmoittaneet rakentavansa Euroopan toisen eksaluokan supertietokoneen. Euroopan ensimmäinen eksaluokan supertietokone on Saksaan sijoitettu Jupiter Booster, joka hyödyntää SiPearlin Rhea1-prosessoreita sekä NVIDIAn GH200 Superchip -piirejä osana BullSequana XH3000 -alustaa.

Euroopan toinen supertietokone on ristitty Alice Recoqueksi edesmenneen ranskalaisen tietokoneinsinöörin ja -tieteilijän mukaan ja se myös sijoitetaan Ranskaan. Supertietokone tulee hyödyntämään AMD:n seuraavan sukupolven Venice-koodinimellisiä Epyc-prosessoreita ja Instinct MI430X -kiihdyttimiä. Venice-prosessoreissa on enimmillään 256 Zen 6 –arkkitehtuurin prosessoriydintä, kun MI430X:t perustuvat CDNA 5 –arkkitehtuuriin, jossa laskentapiirin tukena on jopa 432 Gt HBM4-muistia. Mukana on myös AMD:n FPGA-piirejä. Lisäksi mukana on eurooppalaista osaamista SiPearlin Rhea2-prosessoreiden muodossa.

Alice Recoque tulee perustumaan 94 BullSequana XH3500 -räkkiin ja niiden tehonkulutuksen odotetaan nousevan tyypillisissä kuormissa 12 megawattiin. Jäähdytys hoidetaan Evidenin 5. sukupolven lämminvesijärjestelmällä. Tallennustilaa toteutetaan DataDrive Networksin teknologialla ja koko paketti kommunikoi Evidenin BXI-yhdysverkolla.

Euroopan seuraavan supertietokoneen hintalapuksi on kerrottu 554 miljoonaa euroa. Sen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta ottaen huomioon AMD:n Venice Epycien ja Instinct MI430X:n julkaisuaikataulun ensi vuonna, voitaneen turvallisesti arvioida Alice Recoquen käyttöönottovuodeksi aikaisintaan 2027.

Lähteet: AMD, Tom’s Hardware