Inkbox loi Excelissä toimivan 16-bittisen prosessorin

Microsoftin taulukkolaskin Excelistä on moneksi aina lentosimulaattorista Doom-klooniksi asti. YouTube-kanava Inkboxin pitäjälle tämä ei kuitenkaan riittänyt.

Inkbox on luonut Excelissä toimivan 16-bittisen prosessorin, joka toimii 3 hertsin kellotaajuudella. Prosessoilla on käytössään 128 kilotavua muistia ja se kykenee tuottamaan 16-väristä 128×128-resoluution kuvaa. Prosessori käyttää sille suunniteltua Excel-ASM16 -kieltä, joka sisältää 23 helposti ymmärrettävää käskyä (instruction mnemonics) ja 26 opcodea.

Kuka tahansa kykenee toistamaan projektin ihan tavallisella Excelillä eikä siinä ole käytetty Visual Basic -skriptejä tai pluginejä. Ainut vaatimus on, että Excelin ”Iterative calculations” ominaisuuden on oltava päällä ja Maximum Iterations arvoksi on asetettu 1. Projekti on myös vapaasti ladattavissa GitHubista.

