Oppon kerrotaan panostaneen OnePlussan pelastamiseen jopa lähes 12 miljardia euroa, mutta se ei ole saanut myyntimääriä kasvuun.

Samasta emoyhtiöstä lähtöisin olleet Oppo ja OnePlus aloittivat yhdistymisensä 2021, kun yritykset yhdistivät kehitysyksikkönsä yhteen pakettiin. Myöhemmin samana vuonna OnePlus sulautettiin osaksi Oppoa pitäen kuitenkin brändit vielä erillään toisistaan. Samoista lähtökuopista ponnistanut Realme integroitiin niin ikään osaksi Oppoa tämän vuoden alussa.

Android Headlines uutisoi nyt omiin tutkimuksiinsa perustuen OnePlussan tarun saapuvan päätökseensä. Sivuston mukaan koko brändi tultaisiin hautaamaan unohtamatta kuitenkaan nykyisiä laitteita ja niiden tuesta tehtyjä lupauksia. Kun nuo lupaukset on täytetty, suljetaan yhtiön kirjat lopullisesti, mikäli AH:n johtopäätökset ovat oikeita.

Android Headlines kertoo tutkineensa OnePlussan tilannetta syvällisesti haastatellen mm. yhtiön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä lukuisilta eri osastoilta ja yrityksen eri maiden haaroista. Sivusto kertoo myös neljän erillisen analyytikkoyrityksen antaneen tutkimukselle tukea kertomalla rumia lukuja OnePlussan myynneistä. OnePlussan laitteiden toimitusmäärien kerrotaan olevan käytännössä vapaapudotuksessa, mikä on osaltaan johtanut tulevien mallien kuten OnePlus Open 2:n ja 15s:n peruuttamiseen.

Kaikkien päätösten teko on AH:n raportin mukaan siirretty alueellisilta toimistoilta yksin Kiinan päämajan tehtäväksi. Raportin mukaan tällä hetkellä käynnissä on toisinto Realmen kohtalosta, jossa integrointi osaksi Oppoa tarkoitti AH:n mukaan käytännössä kehitysosastojen ja työvoiman rajuja leikkauksia. Sivuston mukaan Oppon toiminta ei ole enää toimintojen uudelleen järjestelyjä vaan käytännössä yhtiö tekee suursiivousta, jossa leikkausten uhreiksi tulevat päätymään lopulta kokonaiset merkit – käytännössä siis Realme ja OnePlus.

Syyt Oppon toimien takana ei ole yksinomaan halu keskittyä omaan brändiinsä muiden kustannuksella. Esimerkiksi OnePlussan toimitusten kerrotaan laskeneen vuonna 2024 jopa 20 % edeltävään vuoteen verrattuna. Koko Oppo kasvoi samaan aikaan 2,8 % ja analyytikkojen mukaan kaikki kasvu tuli yhtiön oman brändin kautta. OnePlussan kerrotaan panostaneen Intiaan toivoen siitä pelastusta pieneneviin toimituksiin, mutta vuoden 2024 jopa 4500 eri kauppaa maassa lopetti OnePlussan tuotteiden myynnin vedoten myöhästelyihin ja heikkoihin katteisiin. OnePlussan paremman pään puhelinten osuuden kerrotaan tippuneen maassa 21 %:sta 6 %:iin ja koko markkinaosuuden 6,1 %:sta 3,9 prosenttiin vaivaisessa vuodessa. Kiinassa yrityksen pyrkimykset eivät pärjänneet ilmeisesti senkään vertaan, vaan viralliseksi tavoitteeksi asetettu Xiaomin pääbrändin 3 % osuuden ohittaminen, mutta todellisuudessa yhtiön osuus laski 2 %:sta 1,6 prosenttiin. Näistä luvuista huolimatta Intian ja Kiinan kerrotaan kattavan edelleen jopa 74 % yhtiön kaikista toimituksista.

Oppon kerrotaan panostaneen OnePlussan pelastamiseen jopa lähes 12 miljardia euroa joulukuussa 2022. Pelastuspakettiin kuului lupa myydä puhelimet käytännössä nollakatteella, käyttää Oppon verkostoa hyväksi sekä joukko yhtiön omia kivijalkakauppoja. Android Headlinesin mukaan paketista ei kuitenkaan käytännössä ollut hyötyä, kuten heikentyneet myynnit osoittavat, ja nyt Oppon kerrotaan tehneen omat johtopäätöksensä: OnePlussan annettaneen hautautua historian hämäriin muiden ennemmin tai myöhemmin epäonnistuneiden puhelinvalmistajien joukkoon.

Aika tulee näyttämään, pitääkö Android Headlinesin analyysit ja tutkimukset lopulta paikkaansa. Huolimatta raporttien mukaan perutuista malleista, on liikkeellä myös huhuja seuraavan sukupolven OnePlus-puhelimista. Mikäli OnePlus tulee tiensä päähän, se ainakaan huhujen mukaan ole tapahtumassa kertalyönnistä.

Lähde: Android Headlines