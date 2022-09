Intelin tuoreimmalla Arc-videolla käydään läpi Arc A750:n ja A770:n suorituskykyä per dollari verrattuna NVIDIAn GeForce RTX 3060 -näytönohjaimeen.

Intel julkaisi Innovation 2022 -tapahtumassa uusien 13. sukupolven Core -prosessoreiden lisäksi vihdoin ja viimein pahasti myöhästyneet Arc A7 -sarjan näytönohjaimet. Nyt yhtiö on julkaissut tarkempaa tietoa näytönohjainten hinnoittelusta sekä suorituskyvystä.

Arc-markkinoinnin kasvot Tom Petersen ja Ryan Shrout kertovat tuoreimmalla videollaan, miten Intelin laskujen mukaan sen Arc A750 ja Arc A770 tarjoavat jopa 53 ja 42 prosenttia parempaa suorituskykyä per dollari verrattuna GeForce RTX 3060 -näytönohjaimeen. Vaikka painopiste markkinoinnissa on nyt nimenomaan suorituskyvyssä hintaan nähden, myös raa’assa suorituskyvyssä jo Arc A750 riittää RTX 3060:n peittoamiseen reilun 5 %:n erolla keskimäärin ainakin DirectX 12- ja Vulkan-peleissä. Testeissä käytettiin 1440p-resoluutiota tarkemmin määrittelemättömiä ”High”-asetuksia.

Yhtiö on avoimesti puhunut, kuinka se on keskittynyt nimenomaan moderneihin rajapintoihin eikä näytönohjaimet edes virallisesti tue DirectX 9 -rajapintaa tai vanhempia. Tästä huolimatta testatuissa DirectX 11 -peleissäkin on muutamia, joissa Arc A750 on GeForce RTX 3060:iä nopeampi. Intel ei ole kuitenkaan peitellyt sitä, että keskimäärin näytönohjain häviää RTX 3060:lle DX11-rajapinnalla.

Suorituskyvystä per dollari puhuttaessa Intel on hinnoitellut Arc A750:n ainakin näennäisesti League of Legendsin DirectX 11 -suorituskyvyn mukaan, sillä siinä suorituskyky per dollari on vain aavistuksen RTX 3060:tä parempi. Parhaimmillaan sen suorituskyky per dollari on jopa yli kaksi kertaa parempi, kuin NVIDIAn lähimmällä kilpailijalla. 1080p-resoluutiolla suorituskyky per dollari -etu kutistuu 48 prosenttiin.

Arc A770:n käytössä on 8 Gt:n versio ja sen kohdalla ei käyty tällä kertaa läpi raakaa suorituskykyä lainkaan, vaan vain suorituskykyä per dollari. 16 Gt:n versio tarjoaa lisämuistin lisäksi hieman lisää muistikaistaa. Ottaen huomioon, kuinka vähän A750 on leikattu, ei suorituskykyero kuitenkaan liene niin suuri, että A770:llä olisi asiaa kilpailemaan RTX 3060 Ti:n kanssa.

Suorituskyky per dollari -kaaviossa ainut peli, jossa GeForce on parempi valinta, on League of Legends DirectX 11 -rajapinnalla. Erot eivät ole yhtä suuria, kuin A750:llä, mutta kuitenkin keskimäärin todella huomattavia. 1080p-resoluutiolla Ultra-asetuksin suorituskyky per dollari -etu laskee jonkin verran ja pari muutakin DX11-peliä jää vihreän leirin haaviin, mutta keskimäärin ero on silti noin 30 % Arc 770:n eduksi Intelin laskujen mukaan.

Intel Arc A750 on hinnoiteltu verottomana 289 dollariin, kun Arc A770:n saa omakseen verottomasti 8 Gt:n muistilla alkaen 329 dollariin. Intel Arc A770 Limited Edition 16 Gt:n muistilla kustantaa verottomasti 349 dollaria. Näytönohjaimet saapuvat myyntiin 12. lokakuuta ja arvostelut niistä saa julkaista joskus ensi viikon aikana.

Intelillä on luonnollisesti käynnissä myös kilpailijoilta tuttuja kylkiäiskampanjoita. Alkuun Arc A7 -sarjan näytönohjaimen ostavat saavat kaupantekijäisiksi Call of Duty: Modern Warfare II pelin ilmaiseksi. Uuden CoDin lisäksi ostaja voi netota Gotham Knights-, Ghostbursters: Spirits Unleashed- ja The Settlers -pelit liittymällä Intelin Gaming Access -ohjelmaan. Gaming Access ohjelmassa julkaistaan muun muassa ilmaispelejä, erilaisia kilpailuja ja artikkeleita.

