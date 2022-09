Todennäköisimmin kyse on Sapphire Rapids MCC -siruista, joita markkinoitaisiin työasemiin Raptor Laken nimellä, mutta varmuutta tähän ei saatu ja virallisesti ne oli nimetty Raptor Lake-S -työpyötäperheeseen.

Intel piti juuri Innovation 2022 -tapahtuman, jossa se julkaisi uudet 13. sukupolven Core -prosessorit sekä Arc A7 -sarjan näytönohjaimet. Tapahtuma oli kuitenkin keynote-esitystään laajempi ja Tom’s Hardware löysikin paikan päältä mielenkiintoisen piikiekon.

Innovation 2022 -tapahtuman tiloissa oli esillä piikiekko, jossa oli tuntemattomia 34-ytimisiä prosessoreja ja siten selvästi tuttuja Raptor Lake -siruja kookkaampia. Intelin paikalla olleiden edustajien mukaan kyse oli kuitenkin nimenomaan työpöydälle viittaavista Raptor Lake-S -prosessoreista, mikä oli merkitty myös piikiekon koteloon: RPLS-34C-1, Raptor Lake-S, 34 core.

Erot eivät jää pelkkiin ydinten määrään ja sirujen fyysiseen kokoon. Kaikki ytimet ovat identtisiä ja koon puolesta P-ytimiä, jotka on kehäväylien sijasta linkitetty toisiinsa mesh-väylällä. Lisäksi Tom’s Hardware on laskenut sirulta kahdeksan DDR5-muistiohjainta ja UPI-väyläohjaimia. Todennäköisimmin kyse on siis Xeonista ja mahdollisesti tarkemmin Sapphire Rapidsin MCC-versiosta, jota markkinoitaisiin työasemiin Raptor Laken nimellä. Sapphire Rapidsissa käytetään kuitenkin Alder Lakesta tuttuja Goldencove-ytimiä tai niiden järeämpiä variantteja, ei Raptor Coveja kuten Raptor Lake -työpöytäprosessoreissa.

