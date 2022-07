Vuodoissa vilisseen A780:n sijasta huippumalli tottelee mallinumeroa A770 ja näytönohjain esiteltiin nyt ensimmäistä kertaa kameroille virallisesti.

Intelin Arc-näytönohjaimia koskeneissa vuodoissa on puhuttu Arc A780 -huippumallista, mutta nyt yhtiö on varmistanut, ettei kyseistä mallia ole ikinä ollut olemassakaan. Tiedon varmisti PC Perspective -sivustolla tutuksi tullut ja sittemmin Intelin leipiin siirtynyt Ryan Shrout Twitterissä.

Ennen kuin pettyneimmät Intelin näytönohjainten nousua odottaneet fanit heittävät kirveitään kaivoihin, kerrottakoon kuitenkin, että huippumalli on tulossa, vain mallinimi on jotain muuta kuin vuodoissa on kerrottu. Intelin Alchemist-sukupolven huippumalli tottelee mallinimeä Arc A770.

Arc A770 esiteltiin virallisesti LinusTechTipsin WAN Show -lähetyksessä vierailleiden Shroutin ja Tom Petersenin toimesta. Videolla ei valitettavasti kerrota tarkemmin näytönohjaimen ominaisuuksista, mutta oletettavasti kyse on täydestä ACM-G10-grafiikkapiiristä, jossa on mm. 32 Xe-ydintä ja 256-bittinen muistiväylä. Streamissa varmistui myös, että näytönohjain jäähtyy kahden korttipaikan korkuisella, kahdella tuulettimella varustetulla coolerilla ja lisävirtaa syötetään yhdellä 6- ja yhdellä 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä.

Lisävirtaliitinten vierestä löytyvä liitin on kustomoitu USB-liitin RGB-valaistuksen ohjaamiseen ja näytönohjaimen mukana tulee sopiva kaapeli emolevyn USB-pinneille. RGB-valaistun Intel Arc -logon lisäksi näytönohjaimessa on coolerin kuorten reunaa ja tuulettimien ulkokehää coolerin kannen alla kiertävät valoa hajottavat RGB-nauhat. Perinteiseen asentoon asennettuna näytönohjaimen päällimmäiseksi päätyvän takakanteen on lisätty niin ikään valoa hajottavia valonauhoja.

Nettiin on vuotanut hiljattain myös väitetty Intelin dia, jossa Arc-näytönohjaimet olisi sijoitettu AMD:n ja NVIDIAn kilpailivien mallien rinnalle hinnan ja suorituskyvyn mukaan. Päätimme liittää väitetyn dian mukaan uutiseen, mutta huomautamme samalla, että dian aitoudesta on herännyt useita epäilyjä liittyen mm. selkeisiin virheisiin, vaihtelevan korkuisiin palkkeihin sekä kilpailijoille listattuun suorituskykyyn. Esimerkiksi dian mukaan Radeon RX 6650 XT olisi yhtä nopea tai jopa nopeampi kuin GeForce RTX 3060 Ti, vaikka todellisuudessa 3060 Ti on nopeampi merkittävällä erolla.

Lähteet: Ryan Shrout @ Twitter, LinusTechTips @ YouTube, WCCFTech