Intelin julkaisematon Core i9-13900K pelitesteissä

Intelin Core i9-13900K on ehtinyt jo esiintymään muutamissa vuodoissa, mutta tällä kertaa luvassa on huomattavasti mielenkiintoisempaa dataa tulevasta Raptor Lake -lippulaivasta. Aiempienkin vuotojen takaa löytynyt kiinalainen ExtremePlayer on julkaissut nyt prosessorilla pelitestejä.

Kiinasta kantautuvien testitulosten mukaan Intelin tuleva Raptor Lake tulee parantamaan etenkin pelien minimi FPS:ää nykyiseen Alder Lakeen verrattuna. Kaikkien pelien lukemia katseltaessa Core i9-13900K peittoaa i9-12900KF:n joka resoluutiolla, mutta perinteisesti matalammilla resoluutioilla prosessorin aiheuttama ero korostuu. FullHD:lla minimi FPS:t parantuivat testatuissa peleissä keskimäärin peräti 27,99 %, kun keskimääräisen FPS:n parannus jäi 4,46 %:iin ja maksimi 5,96 %:iin. 1400p-resoluutiolla vastaavat luvut ovat 21,84 %, 7,10 % ja 4,43 %, kun 4K-resoluutiolla erot jäävät 11,65, 3,31 ja 2,71 prosenttiin.

Yksittäisiä pelejä katseltaessa selviää, että vaikka minimi FPS:t ovat nousseet kautta linjan, on erot Red Dead Redemption 2:ssa omaa luokkaansa. FullHD- ja 1440p-resoluutiolla erot minimi FPS:ssä ovat jopa 79,58 ja 77,61 % Core i9-13900K:n hyväksi. 4K-resoluutiolla eroa ei enää löytynyt kuin 7,11 %, mikä viittaa senkin pullonkaulan siirtyneen vahvasti näytönohjaimen suuntaan. Pelien ulkopuolelta mainittakoon, että 3DMarkin prosessoritesteissä Core i9-13900K oli 21-39 % nopeampi kuin edeltäjänsä.

Kaikella on kuitenkin hintansa ja myös tehonkulutus on noussut monissa peleissä selvästi. Suurin ero tuli Horizon: Zero Dawnissa, jossa tehonkulutus nousi FullHD- ja 1440p-resoluutioilla liki 40 % ja 4K:llakin vielä lähes 28 %. Löydät prosessorin tehonkulutusvertailun eri peleissä yltä.

Lähteet: HXL @ Twitter, Harukaze @ Twitter, ExtremePlayer @ BiliBili