Intel on julkaissut Architecture Day 2020 -tapahtuman tiimoilta nauhoitetun videon sekä joukon dioja. Olemme aiemmin uutisissa käsitelleet jo Intelin valmistustekniikan päivityksiä, Tiger Lake -prosessoriarkkitehtuuria ja tulevia näytönohjaimia. Tässä uutisartikkelissa keskitymme Intelin uusiin näytönohjaimien tueksi tehtyihin ohjelmistopuolen päivityksiin.

Ensimmäisenä ja kenties suurimpana uudistuksen näytönohjaintensa ohjelmistopuolelle Intel esitteli uudistetut ajurit Xe-arkkitehtuurin näytönohjaimille. Ennen Intelin näytönohjainkehitys keskittyi puhtaasti integroituihin näytönohjaimiin, mikä näkyi myös ajurikehityksessä, mutta Xe:n myötä yhtiö on lähtenyt muuttamaan suuntaansa ja pyrkii olemaan myös aggressiivisempi ajureidensa päivityksen suhteen. Uusien pelien optimointien suhteen Intel onkin ottanut uuden suunnan ja Instant Game Tuning -teknologian avulla Intel voikin toimittaa pelikohtaiset ajurioptimoinnit automaattisesti ilman täyttä ajuripäivitystä tai muutakaan toimintaa kuluttajalta. Tätä ajurioptimointia ei kuitenkaan ole pakotettu jokaiselle, vaan kuluttaja voi itse liittyä mukaan palveluun.

Intelin mukaan ajuriuudistukseen sisältyy kolme merkittävää muutosta, joiden tavoitteena on taata Xe-arkkitehtuurin tehokas hyödyntäminen. Ajureiden kääntäjää on kehitetty maksimoimaan raudan ja ohjelmiston välistä tehokkuutta, DirectX 11 -ajuri on kirjoitettu kokonaan uudelleen, jotta ajureiden prosessorirasitus on saatu mahdollisimman pieneksi, ja GPU-Profileria on kehitetty, jotta ohjelmistotasolla GPU:n käyttö olisi aina tilanteeseen nähden optimaalista.

Kuluttajalle kenties näkyvämpänä uudistuksena Intelin uudet näytönohjaimet tukevat Variable Rate Shading -teknologiaa, joka on tuttu myös NVIDIAn tuoreimmista näytönohjaimista ja luvattu myös AMD:n tulevaan RDNA2-arkkitehtuuriin. Käytännössä kyseessä on teknologia, joka mahdollistaa renderöitävän 3D-maailman varjostuksen eri tarkkuuksilla sisällön perusteella. Intel esitteli renderöintitarkkuudet 1×1, 2×2 ja 4×4, jotka ovat tuttuja myös Turing-arkkitehtuurin yhteydessä esitellystä Content Adaptive Shading -tekniikasta.

Kuvanlaadun muokkaukseen Intel on lisännyt ajureihinsa Game Sharpening -ominaisuuden, joka nimensä mukaisesti terävöittää kuvaa. Käytännössä Intelin mukaan ominaisuus on hyödyllisimmillään resoluution skaalausta sisältävissä peleissä, jolloin terävöitystä käyttämällä näytön natiiviresoluutiota alhaisemman resoluution kuvasta voi saada terävämmän näköisen. Intelin terävöitys hyödyntää Perceptual Adaptive -tekniikkaa, minkä tavoitteena on minimoida yliterävöitys ja ringing-artifaktit.

Intel on uudistanut myös Command Center -sovellustaan. Mukaan on liitetty pelikuvan kaappausmahdollisuus samaan tapaan kuin NVIDIAn ShadowPlay tai AMD:n ReLive. Videota on mahdollista suoratoistaa sovelluksesta suoraan Twitchiin tai YouTubeen ja videon enkoodaukseen sovellus käyttää Intelin näytönohjaimiin sisäänrakennettua rautaenkooderia.

Lähde: Intel