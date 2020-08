NVIDIA GeForce RTX 3090:ksi väitetyn näytönohjaimen piirilevy vuotokuvassa

Piirilevyn kuva on sensuroitu suurilta osin, mutta näkyvissä on muun muassa 3 x 8-pin PCIe-lisävirtaliittimet, tiiviisti rinnakkain asennetut muistipiirit sekä Turing-sukupolvesta poikkeava NVLink-liitin.

NVIDIA tulee pitämään 1. syyskuuta GeForce-erikoistapahtuman, jossa yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huangin uskotaan esittelevän nahkatakissaan uudet Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat pelinäytönohjaimet. Nyt nettiin on vuotanut kuvia, joiden väitetään olevan GeForce RTX 3090 -näytönohjaimesta.

VideoCardz ehti löytää Redditiin postatun ketjun, johon vuotaja on ladannut kuvia väitetystä Colorfulin Vulkan-sarjan GeForce RTX 3090 -näytönohjaimen piirilevystä. Itse keskustelu ehdittiin jo kertaalleen poistaa, mutta se on sittemmin palautettu paikoilleen ja on jälleen luettavissa.

Kuvat ovat suurelta osin sensuroitu, mutta näkyviin jätetyt osuudet osoittavat sen olevan ainakin toistaiseksi tunnistamattomasta näytönohjaimesta. Piirilevyn takapuolelta otetussa kuvassa näkyy kolme 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä, NVLink-liittimet sekä muistipiirejä. Colorful on aiemmin käyttänyt myös esimerkiksi RTX 2080 Ti:n Vulkan-huippumallissa kolmea 8-pinnistä lisävirtaliitintä, joten siitä ei voida vielä vetää johtopäätöksiä referenssimallien virransyötöstä.

Huomio kiinnittyy kuvissa ensimmäisenä siihen, että muistipiirit ovat piirilevyn ”väärällä puolella”. Piirilevyn takapuolelle asennetut muistipiirit eivät ole kuitenkaan mikään uusi ilmiö ja niitä käytetään etenkin silloin, kun muistipiirit on asetettu clamshell-tilaan, jossa kaksi muistipiiriä jakaa saman muistiväylän grafiikkapiirille. Myös muissa tilanteissa muistipiirit voidaan asentaa piirilevyn takapuolelle tarvittaessa, vaikka se harvinaista onkin. Muistipiirit ovat lisäksi poikkeuksellisen lähellä itse grafiikkapiiriä ja toisiaan.

Toinen Amperen puolesta puhuva seikka on NVLink-liittimet, jotka poikkeavat Turing-arkkitehtuurissa käytetyistä. Sen sijasta ne muistuttavat NVIDIA EGX A100 -kiihdyttimen liitäntöjä, ainoita kuvissa tähän mennessä nähdyistä Ampere-sukupolven NVLink-liittimistä. Vuotajan mukaan grafiikkapiirin kohdalla piirilevyn takapuolella on lisäksi jokin siru, joka on kuvassa peitetty sensuroidulla Intelin prosessorilla.

Kuten tavallista, vuotokuviin on syytä suhtautua aina varauksella eikä niiden aitoutta voida tässä vaiheessa varmentaa. Pyrimme io-techissä poimimaan uutisoitaviksi vain ne vuodot, joita pidämme todennäköisimmin aitoina.

