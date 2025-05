Intelin uuden Project Battlematrixin avulla on mahdollista linkittää maksimissaan kahdeksan Arc Pro -näytönohjainta tarjoamaan yksi yhteinen 192 Gt:n muistiavaruus tekoälytehtäviin.

Myös Intel on paikalla Computex-messuilla Taiwanissa esittelemässä tulevia tuotteitaan. Osaa esitellyistä tuotteista joudutaan vielä odottelemaan tovi markkinoille, mutta uudet Arc Pro -näytönohjaimet saapuvat myyntiin jo kolmannella neljänneksellä eli kesä-syyskuun aikana.

Intelin seuraavat prosessorit julkaistaan kannettaviin ja ne tottelevat nimeä Panther Lake. Yhtiö esitteli prosessoreita toimivina jo CES-messuilla, mutta nyt Computexissa niillä pyörivät jo lukuisat erilaiset demot. Panther Laken luvataan skaalautuvan kuluttajalaitteista pelitietokoneisiin ja yrityskäyttöön, vaikkakin luonnollisesti kannettavien rajoissa.

Paikalla esitellyn dian mukaan Intel 18A -prosessilla valmistettava Panther Lake tulee tarjoamaan Lunar Laken kaltaista, johtavaa x86-energiatehokkuutta samalla kun suorituskyky vertautuu Arrow Lake-H -prosessoreihin. Lisäksi se tuo markkinoille ensimmäistä kertaa Intelin 3. sukupolven Xe- eli Celestial-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaohjaimen. Se tullaan julkaisemaan myyntiin ainakin laajemmissa määrin vasta vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Intelin uudet ammattilaiskäyttöön tarkoitetut Arc Pro -näytönohjaimet perustuvat Xe2- eli Battlemage-arkkitehtuuriin ja jo markkinoilta löytyvään BMG-G21-grafiikkapiiriin. Arc Pro B60 on suunnattu päättelytehtäviä suorittaviin työasemiin ja se tarjoaa täyden 20 Xe-ytimen grafiikkapiirin, 192-bittinen muistiohjain, 24 Gt muistia ja 120-200 watin TDP:n. Kevyemmässä graafiseen työhön suunnatussa Arc Pro B50:ssä on 16 Xe-ydintä, 128-bittiseksi leikattu muistiohjain ja 16 Gt muistia 70 watin TDP:llä.

Intel tulee tiettävästi tekemään B50 Pro -mallit itse, mutta B60-näytönohjaimia on luvassa AIB-valmistajiltakin. Kenties mielenkiintoisin niistä on Maxsunin Arc Pro B60 Dual 48G Turbo, jossa on nimensä mukaisesti yhdellä piirilevyllä kaksi 24 Gt:n B60-näytönohjainta. Molemmille on omistettu oma PCIe 5.0 x8 -väylänsä ja niille syötetään virtaa yhdellä 12V-2×6-liittimellä.

Useamman GPU:n ratkaisut eivät ole ammattilaistehtävissä vieras näky, mutta Intelillä on niiden varalle myös salainen ase, Project Battlestation. Project Battlestation mahdollistaa maksimissaan kahdeksan Arc Pro -näytönohjaimen linkittämisen toisiinsa siten, että ne jakavat yhteisen, maksimissaan 192 Gt:n muistiavaruuden.

Lähteet: Intel, Tom’s Hardware