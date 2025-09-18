NVIDIA investoi lisäksi 5 miljardia dollaria Inteliin, mikä Reutersin mukaan nostaa sen yhdeksi merkittävimmistä yksittäisistä omistajista.

Intelin pitkään jatkunut kompurointi on johtanut poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain hallinto on napannut jopa 10 %:n osuuden yhtiöstä. Myös Armin omistava SoftBank on hiljattain investoinut yhtiöön merkittävän summan ja nyt mukaan liittyy myös NVIDIA, joka sijoituksen ohella aloittaa yhteistyön Intelin kanssa.

NVIDIA ja Intel ovat ilmoittaneet sopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt tulevat kehittämään yhteistyössä usean sukupolven ajan kustomoituja datakeskus- ja PC-tuotteita läpi kuluttaja-, yritys- ja hyperscale-markkinoiden. NVIDIA investoi lisäksi Inteliin 5 miljardia dollaria, mikä Reutersin mukaan antaa yhtiölle noin 4 %:n osuuden ja tekee siitä samalla yhden Intelin merkittävimmistä omistajista.

Intel tulee valmistamaan datakeskuksiin kustomoituja x86-prosessoreita, jotka integroidaan osaksi NVIDIAn tekoälyalustoja markkinoille. PC-puolelle luvassa on puolestaan x86-prosessoreita, joihin integroidaan NVIDIAn RTX GPU-siruja. Piirien on tarkoitus kattaa useita eri hinta- ja suorituskykyluokkia. Piirien väliseen kommunikaatioon tullaan käyttämään NVLink-väylää.

Ilmoitus herättää oikeutetusti kysymyksen myös Intelin GPU-puolen tulevaisuudesta. Tällä hetkellä yhtiö valmistelee markkinoille BMG-G31-piiriin perustuvia tuotteita ja aiempien ilmoitusten mukaan seuraava sukupolvi on raudan puolesta jo valmis, joten niitä tuskin ainakaan ollaan perumassa. GPU-arkkitehtuurin kehitystä voidaan kuitenkin pitää jatkon kannalta kyseenalaisena, mikäli NVIDIAn GPU:t tullaan integroimaan läpi Intelin prosessorivalikoiman.

Lähde: NVIDIA, Reuters