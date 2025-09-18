Mukaan G Play -julkaisuihin mahtui muiden muassa uutta hiirtä, simulaattoriaiheisia tuotteita McLaren-teemalla ja ilman sekä uudet kuulokkeet ja uusi TKL-näppäimistö.

Logitechin peliosasto Logitech G pitää parhaillaan G Play 2025 -tapahtumaa, jossa se on julkaissut muun muassa uuden haptisia, induktioon perustuvia kytkimiä hyödyntävän Pro X2 Surestrike -pelihiiren. Sen ohella tapahtumaan mahtui myös liuta muita uutuustuotteita.

Logitech G Pro X Superlight 2c perustuu tuttuun Superlight 2 -malliin, jota on aiemmin versioitu symmetrisenä perusmallina ja oikeakätiseen käyttöön muotoiltuna Dex-mallina. Superlight 2c eroaa edeltäjistään kompaktimman kokonsa ja uudelleen suunniteltujen peukalopainikkeiden osalta. Se on muotoiltu uusia peukalopainikkeita lukuunottamatta symmetrisesti perusmallin tapaan.

Logitech G Pro X Superlight 2c on saatavilla mustana, valkoisena ja punaisena. Sen hinta yhtiön verkkokaupassa on 179,99 euroa.

Simulaattoripuolella Logitech G on tehnyt yhteistyötä McLaren Racingin kanssa ja julkaissut uuden RS50 Base -Direct Drive -moottorin, joka tukee yhtiön TrueForce-teknologiaa ja tuottaa maksimissaan 8 Nm:n väännön. Direct Drive -moottorin rattikiinnitys tukee kaikkia yhtiön RS- ja Pro-sarjojen lisälaitteita ja se tukee valinnoista riippuen PC:tä, PC:tä ja PlayStationia tai PC:tä, PlayStationia ja Xboxia.

Uuden moottorin kaveriksi sopii hyvin uudet RS Pedals -polkimet 75 kg:n Load Cell -jarrupolkimella ja Hallin ilmiötä hyödyntävällä kaasupolkimella. Polkimien sijoittelu on säädettävissä sivusuunnassa ja niiden rinnalle voi hankkia myös erikseen myytävän RS Clutch Module -kytkinpolkimen.

McLaren Racing Collection -kokoelmaan kuuluvat myös langaton A50 X McLaren Racing Edition -headset, RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition -ratti ja PlaySeat Formula Instinct: Logitech G McLaren Racing Edition -ajotuoli.

Logitech G RS50 Base on saatavilla heti ja se on hinnoiteltu Suomessa 299,99 euroon PC- ja 399,99 euroon PC/PS-versiona. Xbox-tuen saa hankkimalla Xbox-yhteensopivan ratin. RS Pedals on hinnoiteltu puolestaan 149,99 euroon. RS550 System, johon kuuluu moottorialustan lisäksi ratti ja pöytäkiinnitin kustantaa puolestaan 649,99 euroa. A50 X McLaren Racing Edition -headset on hinnoiteltu lataustelineineen 429,99 euroonm, mutta McLaren-ratille tai -ajotuolille ei ole ilmoitettuja hintoja.

Muita tuoteuutuuksia G Play 2025 -tapahtumassa edustivat langaton Logitech G321 Lightspeed -headsaet ja G515 Rapid TKL -näppäimistö. G321 on varustettu korvan ympärille asettuville kupeilla ja varsimikrofonilla, jonka voi mykistää automaattisesti nostamalla sen pystyyn kuuloketta vasten.

G515 on puolestaan yhtiön TKL-kokoluokan uusi matalaprofiilinen näppäimistö, jossa käytetään tarkemmin määrittelemättömiä kustomoitavia analogisia kytkimiä Rapid Trigger -tuella ja kaksoisvalettuja PBT-näppäinhattuja. Koko näppäimistö on vain 22 mm korkea.

Logitech G312 -headset tulee saataville mustana ja valkoisena ja se on hinnoiteltu 69,99 euroon. G515 Rapid TKL:n hinta on puolestaan 169,99 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote