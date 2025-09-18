Kotelon ja tuulettimia sekä valaistusta ohjaavan hubin ohella julkaistiin myös uusi PCI Express 5.0 -nopeuksia tukeva GPU:n pystyasennuksen mahdollistava Premium Gen 5 Vertical GPU Bracket.

Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu Phanteks on päivittänyt jälleen valikoimaansa. Yhtiö on julkaissut uuden XT V3 -kotelon, Nexlinq Hub V2 -ohjaimen sekä Premium Gen 5 Vertical GPU Bracketin näytönohjaimen pystyyn asennusta varten.

Phanteks XT V3 on micro-ATX-kokoluokan akvaariomallin kotelo, jossa yhtiö kertoo keskittyneensä monipuolisiin jäähdytysmahdollisuuksiin ja minimalistiseen ulkonäköön. Tuuletinpaikkoja on yhteensä seitsemän ja kattoon mahtuu maksimissaan 360 mm:n (410x122x60 mm) jäähdytin. Virtalähde asennetaan kotelossa poikkeuksellisesti sen etuosaan.

Phanteks XT V3:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 460x235x370 mm, 6,05 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi

Emolevytuki: micro-ATX, mini-ITX, tuki virtaliittimille emolevyn takapuolella

Tuuletintuki: Katossa 3 x 120 mm Takana 1 x 120 mm Pohjassa 3 x 120 mm

Jäähdytintuki:

Katossa max 360 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 175 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 430 mm

Virtalähteen maksimipituus: 150 mm

Asemapaikat: 2 x 2,5”, 1 x 3,5”

I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2, 1 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitäntä

NexLinq Hub V2 -tuuletin- ja valaistusohjain vastaa ominaisuuksiltaan vastaava kuin ensimmäisen sukupolven Hubia, mutta se on saatu nyt paketoitua aiempaan pienempään ja siistimpään kokoon. NexLinq on phanteksin kaapeleiden siistimiseen tarkoitettu teknologia, jossa voidaan ketjuttaa useita tuulettimia yhden johdon päähän. Hubissa on kaksi Linq6-kanavaa NexLinq-laitteille ja kolmas kanava, johon sopivat 3-pinninen D-RGB- ja 4-pinninen PWM-liitin.

Premium Gen 5 Vertical GPU Bracket on yhtiön uusi PCI Express 5.0 -nopeuksia tukeva näytönohjaimen pystyasennuksen mahdollistava PCIe-jatke. Se tukee suoran pystyasennuksen lisäksi 15-30° kallistusta. Sen kehutaan tukevan mitä tahansa koteloa, jossa on vähintään seitsemän laajennuskorttipaikkaa.

Phanteks XT V3, NexLinq Hub V2 ja Premium Gen 5 Vertical GPU Mount saapuvat myyntiin välittömästi. XT V3 on saatavilla sekä mustana että valkoisena ja sen suositushinta Euroopassa on 69,90 euroa. NexLinq Hub V2:n suositushinta on puolestaan 24,99 euroa ja mustana sekä valkoisena saataville tulevan GPU Bracketin 79,99 euroa.

