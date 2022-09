Intelin uudet prosessorit tuovat mukanaan enemmän ytimiä, isommat välimuistit ja korkeammat kellotaajuudet.

Intel esitteli tänään uudet Raptor Lake -koodinimelliset 13. sukupolven Core -prosessorit. Valmistusprosessi ja arkkitehtuuri ovat samat kuin vuosi sitten julkaistuissa Alder Lake -koodinimellisissä 12. sukupolven Core-prosessoreissa eli käytössä on edelleen aiemmin 10 nanometrin nimellä tunnetulla Intel 7 -prosessi sekä suorituskykyisiä P-ytimiä ja energiatehokkaita E-ytimiä hybridikonfiguraatiossa.

Optimoidun valmistusprosessin turvin kellotaajuuksia on saatu nostettua, P-ytimien L2-välimuistin koko on kasvatettu 1,25 megatavusta 2 megatavuun ja neljä E-ydintä jakaa nyt yhteisen isomman 4 megatavun L2-välmuistin 2 megatavun sijaan. P- ja E-ytimien käytössä olevan L3-välimuistin koko on kasvatettu parhaimmillaan 30 megatavusta 36 megatavuun.

Käytössä on edelleen sama LGA 1700 -kanta ja prosessoreiden yhteydessä julkaistiin myös päivitetty Z790-piirisarja. Raptor Lake -prosessorit toimivat BIOS-päivityksellä myös 600-piirisarjan emolevyillä. DDR5-muisteja tuetaan nyt virallisesti 5600-nopeudella ja tuettuna on edelleen myös DDR4-muistit.

Suorituskykyisin 800 euron hintainen Core i9-13900K -lippulaivamalli on 100 euroa edullisempi kuin AMD:n 16-ytiminen Ryzen 9 7950X. 13900K on nyt varustettu yhteensä 24 ytimellä eli 8 P-ytimellä ja 16 E-ytimellä ja se kykenee käsittelemään P-ytimien Hyper-Threading-ominaisuuden avulla samanaikaisesti 32 säiettä. 13900K toimii maksimissaan 5,8 GHz:n Turbo-taajuudella eli kellotaajuutta on saatu nostettua 600 MHz 12900K:hon verrattuna ja maksimitehonkulutus on noussut 241 watista 253 wattiin.

Core i7-13700K on noin 570 euron hintainen eli noin 60 euroa kalliimpi kuin AMD:n 8-ytiminen Ryzen 7 7700X. Sen ominaisuuksista on karsittu 8 E-ydintä eli käytössä on 8 P-ydintä ja 8 E-ydintä, jotka pystyvät käsittelemään samanaikaisesti 24 säiettä. L3-välimuistista on karsittu 6 megatavua eli sitä on käytössä 30 megatavua ja Turbo-kellotaajuus nousee maksimissaan 5,4 GHz:iin.

Core i5-13600K on hinnoiteltu 430 euroon eli se on 40 euroa kalliimpi kuin AMD:n 6-ytiminen Ryzen 5 7600X. 13600K on varustettu 6 P-ytimellä ja 8 E-ytimellä, jotka pystyvät käsittelemään samanaikaisesti 20 säiettä. L3-välimuisti on karsittu 24 megatavuun ja ja Turbo-kellotaajuus nousee maksimissaan 5,1 GHz:iin. Maksimitehonkulutus on hieman alhaisempi kuin 253 watin 13900K:lla ja 13700K:lla eli 181 wattia.

Kaikista kolmesta K-mallista tulee myyntiin myös pari kymppiä edullisemmat KF-versiot ilman grafiikkaohjainta.

Intelin omissa suorituskykymittauksissa Core i9-13900K:ta verrataan edellisen sukupolven 12900K:hon ja AMD:n leiristä 3D-välimuistilla varustettuun Ryzen 7 5800X3D:hen ja 16-ytimiseen Ryzen 9 5950X:ään. Tänään myyntiin saapuneet Zen 4 -prosessorit on jätetty pois vertailusta.

Intel mainostaa yhden ytimen suorituskyvyn parantuneenn 15 % ja kaikkien ytimien suorituskyvyn 41 % verrattuna Core i9-12900K:hon. Peleissä Core i9-13900K:n mainostetaan olevan 6-58 % suorituskykyisempi kuin Ryzen 9 5950X, mutta joissain peleissä Ryzen 7 5800X3D on suorituskykyisempi tai tasoissa. Sisällöntuotantototesteissä Intel mainostaa 16-69 % parempaa suorituskykyiä kuin Ryzen 9 5950X:llä.

Myyntiin uudet 13. sukupolven Core-prosessorit ja Z790-piirisarjaan perustuvat emolevyt saapuvat 20. lokakuuta.

