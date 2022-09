Intel Arc A770 -näytönohjain saapuu myyntiin 12. lokakuuta $329 hinnalla

Alkuperäisestä aikataulusta viivästynyt Arc A770 -näytönohjain saapuu vihdoin myyntiin.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger ilmoitti Innovation-tapahtuman keynote-esityksensä yhteydessä, että yhtiön Arc A770 -näytönohjain saapuu myyntiin 12. lokakuuta 329 dollarin hinnalla. Hinta on sama kuin helmikuussa julkaistun NVIDIAn GeForce RTX 3060:n suositushinta. Dollareista euroksi muunnettuna ja Suomen 24 % arvonlisäverolla hinta on noin 425 euroa. Suomen saatavuudesta tai näytönohjainvalmistajien omiin suunnitelmiin perustuvista malleista ei toistaiseksi ole tietoa.

Intel mainosti Arc A770:n tarjoavan 65 % parempaa huippusuorituskykyä säteenseurannassa kilpailijaansa nähden. Näytillä oli Intelin omaan suunnitteluun perustuva Limited Edition -versio näytönohjaimesta.

Arc A770 -näytönohjaimessa on käytössä Alchemist-koodinimellinen täysi ACM-G10-grafiikkapiiri, jossa on käytössä 32 Xe-ydintä, 32 RT-ydintä, 512 XMX-yksikköä ja 256-bittinen muistiväylä. A770:n GDDR6-muistit toimivat 17,5 Gbps:n nopeudella ja sitä on valmistajasta riippuen 8 tai 16 Gt. Intelin mukaan suurimmassa osassa malleja muistia tulee olemaan 8 Gt, mutta ainakin yhtiön oma Limited Edition tulee kantamaan 16 Gt muistia.

Hieman ominaisuuksiltaan karsitun Arc A750:n hintaa tai myyntiintuloa ei toistaiseksi kerrottu.

Lähde: Intel