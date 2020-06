Intel julkaisi 3. sukupolven Xeon Scalable -prosessorit (Cooper Lake)

Intelin Cooper Lake -prosessoreiden kenties merkittävin uudistus on tuki tekoäly- ja syväoppimistehtävissä suositulle Bfloat16-dataformaatille.

Intel kertoi aiemmin tänä vuonna, että sen Cooper Lake -palvelinprosessorit tulisivat saataville vain rajoitetusti lähimmille kumppaneille. Nyt yhtiö on kuitenkin julkaissut prosessorit virallisesti ja kertonut niiden tulevan myös yleiseen myyntiin. Julkaisu tapahtui ilmeisesti myös ennakoitua aikaisemmin, sillä yhden Intelin kumppaneista kerrotaan odottaneen Cooper Laken julkaisun tapahtuvan mahdollisesti vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Cooper Lake -arkkitehtuuriin perustuvat 3. sukupolven Xeon Scalable -prosessorit valmistetaan tutulla ja turvallisella 14 nanometrin valmistusprosessilla. Ne ovat enintään 28-ytimisiä prosessoreita ja tukevat Hyper-threading-SMT-teknologian avulla kahden säikeen suorittamista samanaikaisesti kullakin ytimellä. Intelin mukaan ne tulevat saataville vain neljän ja kahdeksan prosessorin järjestelmiin, mutta AnandTechin mukaan Lenovo on tarjoamassa myös kahden prosessorin järjestelmää vaihtoehtona. Löydät prosessoreiden tarkemmat ominaisuudet alla olevasta kuvasta.

Prosessoreiden erikoisuus on tuki BFloat16-dataformaatille. Tekoäly- ja syväoppimistehtävissä suosiota kasvattava dataformaatti on perinteisen FP16:n tapaan kaksi kertaa niin nopea suorittaa, kuin FP32, mutta se uhraa tarkkuutta lukukoon kasvattamiseksi. Tarkkuuden on kuitenkin todettu olevan riittävä syväoppimistehtäviin. Toinen merkittävä uudistus on prosessoreiden väliseen kommunikaatioon tarkoitettujen UPI-linkkien kaksinkertaistaminen kuuteen. Kukin UPI-linkki tarjoaa Cascade Laken tapaan raakaa kaistaa 10,4 Gbps.

Prosessorit sopivat uuteen LGA4189-prosessorikantaan, mutta jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, kyse on tarkemmin LGA4189-5-kannasta. Myöhemmin tänä vuonna julkaistavat Ice Lake-SP -prosessorit tulevat puolestaan sopimaan liki identtiseen LGA4189-4-kantaan, minkä lisäksi väärinkäsitysten välttämiseksi Intel on päättänyt kutsua molempia Socket P+:ksi. AnandTechin mukaan todellisuudessa kannat olisivat yhteensopivia keskenään, mutta PCI Express 4.0 olisi tuettu vain Ice Laken -4-versiossa ja erottelun tarkoitus on estää Ice Lake -prosessoreiden asentaminen PCIe 3.0 -emolevyihin. Cooper Lake -prosessoreiden kerrotaan toimivan tarvittaessa myös Ice Lake -emolevyissä.

Lähteet: Intel, AnandTech