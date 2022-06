LUMI-supertietokone vihittiin virallisesti käyttöön Kajaanissa

Supertietokone on tällä hetkellä maailman kolmanneksi tehokkain ja sen odotetaan tarjoavan syksyn mittauksessa vielä selvästi nykyistä parempaa suorituskykyä.

Maailman tällä hetkellä kolmanneksi tehokkain supertietokone LUMI sijaitsee Suomessa, eikä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen hallinnoima järjestelmä ole vielä edes täysin valmis. Valmiuden asteesta riippumatta EuroHPC-yhteisyritykseen kuuluva supertietokone on vihitty nyt virallisesti käyttöön.

LUMI perustuu maailman tehokkaimman supertietokone Frontierin tapaan pääasiassa HPE:n Cray EX235a -GPU-noodeihin. Jokaisessa 2560 GPU-noodissa on 64-ytiminen AMD:n 3. sukupolven ”Trento” Epyc-prosessori ja neljä Instinct MI250X -GPU-laskentakorttia 110 Compute Unit -yksiköllä per GPU. Yhteensä koko paketissa on siis 163 840 Trento-ydintä ja 2 252 800 Compute Unit -yksikköä. Lisäksi supertietokoneessa on 1536 CPU-noodia, joissa on kussakin kaksi 64-ytimistä 3. sukupolven ”Milan” Epyc-prosessoria. Visualisointitehtäviin käytössä on yhteensä 64 NVIDIAn A40-näytönohjainta.

LUMI-supertietokonetta tullaan hyödyntämään laaja-alaisesti eri aloilla. Euroopan komission Margrethe Vestager näkee LUMIlle käyttöä esimerkiksi rokotekehityksessä, syöpien diagnosoinnissa ja ilmastotutkimuksessa.

Myös EuroHPC-yhteisyrityksen toimitusjohtaja Anders Dam Jensen näkee supertietokoneiden tärkeyden maailmanlaajuisten haasteiden ratkonnassa ja että sen toteuttamiseen tarvitaan laajojen yhteisöjen yhteistyötä. LUMI-konsortioon kuuluvatkin Suomen lisäksi Belgia, Islanti, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Viro.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski puolestaan lisäsi, että viidennes supertietokoneen laskentakapasiteetista on kohdennettu yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyöhön.

Vaikka LUMI sellaisenaan toimii itsenäisesti, siihen voidaan liittää myös kvanttitietokoneita. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Suomessa on merkittävästi kvanttiteknologian osaamista eurooppalaistasolla mitattuna ja kvanttilaskennan yhdistäminen suurteholaskentaan luo uudenlaisia mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyöhön. Tähän mennessä LUMI on jo yhdistetty onnistuneesti kahteen kvanttitietokoneeseen: ruotsalaiseen Chalmers/Wallenberg Centre for Quantum Technologyn QAL 9000:een ja kotimaiseen Helmi-kvanttitietokoneeseen.

Lähde: Lehdistötiedote