Intel julkaisi Computex-messuilla Tiger Lake -päivitysversiot

Kahden uuden Tiger Lake-U -mallin lisäksi Intel julkaisi M.2-liitäntäisen 5G-modeemin yhteistyössä MediaTekin ja Fibocomin kanssa ja kiusoitteli tulevalla Beast Canyon -NUC-tietokoneella, johon mahtuu täyskokoinen näytönohjain.

Intel ilmoitti aiemmin keväällä tulevansa julkaisemaan päivitysversion Tiger Lake -arkkitehtuurista. Tarkemmin kyse on nimenomaan Tiger Lake-U -perheestä, joka sai tänään Computex-messuilla kaksi uutta jäsentä.

Ainakin toistaiseksi ainoat Tiger Lake-U -päivitysversiot tottelevat nimiä Core i5-1155G7 ja Core i7-1195G7. Prosessoreiden ominaisuudet ovat pysyneet identtisinä aiempien saman perheen mallien kanssa, eli molemmat prosessoreista ovat neliytimisiä ja ne voivat suorittaa samanaikaisesti kahdeksaa säiettä Hyper-threading-teknologian avulla, mutta i5-mallissa on käytössä vain 8 Mt L3-välimuistia, kun i7-mallissa sitä on 12 Mt.

Core i5-1155G7 peruskellotaajuus 28 watin kulutuksella on 2,5 GHz, eli kenties hieman yllättävästikin 100 MHz matalampi kuin i5-1145G7:lla, mutta 50 watin kulutuksella uutuuden kellotaajuus nousee yhdellä ytimellä 4,5 GHz:iin (+100 MHz) ja kaikilla ytimillä 4,3 GHz:iin (+300 MHz). Integroidun Xe-grafiikkaohjaimen kellotaajuuksia on ruuvattu 50 MHz:ä ylöspäin 1350 MHz:iin.

Core i7-11595G7:lla jatkuu sama linja, eli 28 watin kulutuksella prosessorin peruskellotaajuus on 2,9 GHz, kun i7-1185G7:lla se oli tasan 3 GHz. 50 watin Boost-kellotaajuudet ovat kuitenkin jälleen korkeammat ja prosessori taipuu parhaan ytimensä osalta peräti 5 GHz:n kellotaajuudelle (+200 MHz) ja kaikilla ytimilläkin 4,6 GHz:iin (+300 MHz). Xe-grafiikkaohjaimen kellotaajuutta on nostettu 50 MHz:llä 1400 MHz:iin.

Suorituskykylukuja Intel julkaisi vain nopeammasta Core i7-1195G7:sta, jota verrattiin AMD:n Ryzen 7 5800U -prosessoriin. Yhtiön mukaan uusi i7 peittoaa Ryzen 7:n 10:ssä pelissä 46 – 178 prosentin erolla. Pienimmillään ero on Fortnitessa (46 %) ja Grand Theft Auto V:ssä (47 %) ja suurimmillaan Amnesia Rebirthissä (113 %) ja Valheimissä (178 %). Suuriin eroihin löytyy nopeasti myös selitys Intelin verkkosivuilta: AMD:n luvut on ajettu HP:n Probook 455 G8:lla tehdasasetuksilla ja Windowsin suorituskyky/tehonkulutus-asetukset säädettynä ”Parempaan suorituskykyyn”, jolloin kokoonpanon jatkuva kulutus oli 15 wattia ja piikkiarvot noin 25 wattia, samaan aikaan kun Intel-luvut saatiin MSI Prestige 14 -kannettavan esituotantoversiolla, jossa prosessorin PL1-arvo on asetettu 28 wattiin ja Intel Dynamic Tuning Technology 35 wattiin.

Lisäksi Intel kiusoitteli tulevalla Beast Canyon -koodinimellisellä NUC 11 Extreme -kokoonpanolla. Dian mukaan ulkoisen näytönohjaimen koteloa muistuttava kokonaisuus on ensimmäinen täysmittaisia näytönohjaimia tukeva NUC. Kokoonpanon etupaneelia koristaa kahden USB-A-liittimen, kortinlukijan ja 3,5 mm:n liittimen sekä virtapainikkeen lisäksi kookas RGB-valaistu pääkallologo. Kotelon tilavuudeksi kerrotaan alle 8 litraa ja Intel lupaa kertoa kokoonpanosta lisää myöhemmin kuluvana vuonna.

Samassa yhteydessä Intel teki paluun 5G-markkinoill julkaisemalla MediaTekin ja Fibocomin kanssa yhteistyössä toteutetun M.2-liitäntäisen 5G-modeemin sisäänrakennetulla eSIM-tuella. FM350-GL-modeemi tukee alle 6 GHz:n taajuuksia globaalisti.

Lähde: Intel