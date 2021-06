SteelSeries Prime -perheeseen kuuluvat Prime-, Prime+- ja Prime Wireless -pelihiiret sekä Arctis Prime -headset.

SteelSeriesin viime viikolla julkaisemat Prime-sarjan uudet pelihiiret ja -headset pääsivät livahtamaan toimituksen tutkan alta. Mielenkiintoinen julkaisu ansaitsee kuitenkin päästä esille myös myöhässä.

Prime-sarjan pelihiirten ehdottomasti mielenkiintoisin ominaisuus ovat uudet Prestige OM -optomagneettiset pääkytkimet. Kytkin perustuu suurikokoiseen jouseen, neodiym-magneettiin ja optiseen IR-lukijaan. Yhtiön mukaan magneetin käyttö jousen paikallaan pitoon varmistaa, että jokainen klikki vaatii saman voiman ilman riskiä kuluman aiheuttamasta muutoksesta vastukseen. Suurikokoisen jousen taas kerrotaan varmistavan liikkeen nopean välittymisen optiseen lukijaan, joka rekisteröi klikkauksen jousen rikkoessa infrapunasäteen. Yltä löytyvä video kertoo kytkimen toiminnasta kuitenkin enemmän kuin tuhat sanaa ja vaikka mekanismin kerrotaan olevan vapaa kulumisen ongelmista, luvataan niille rajallinen 100 miljoonan klikkauksen elinikä.

Prime-sarjan hiiriä on kolme: perusmalli, Prime+ ja Prime Wireless. Koko joukko on veistetty muotoilun osalta yhdestä puusta ja sensorikin on langallisissa malleissa sama. SteelSeries TrueMove Pro -sensorille luvataan 18 000 CPI:n tarkkuus, 450 tuuman sekuntinopeus ja 50 G:n kiihtyvyyden kestävyys. Prime+-mallissa myös sensorin nimeen on lisätty +-merkki, mikä tässä tapauksessa viittaa kuitenkin täysin erilliseen hiiren noston tunnistavaan lisäsensoriin.

Prime Wireless -hiiren TrueMove Air -sensorille luvataan sama 18 000 CPI:n tarkkuus, mutta liikenopeudeksi matalampi 400 tuumaa sekunnissa ja kiihtyvyydenkestoksi 10 G:tä pienempi 40 G. Sensori osaa lisäksi tunnistaa hiiren kallistumisen ja estää siitä aiheutuvat virheet hiiren liikkeessä. Seko TrueMove Pro(+)- että Air-sensorit on suunniteltu yhteistyössä PixArtin kanssa.

Prime-sarjan hiirissä on musta ABS-muovinen mattapinta ja ne on suunniteltu sopimaan oikeakätiseen käyttöön. RGB-valaistus on sijoitettu maltillisesti rullan sivuilla kulkeviin valonauhoihih. Hiirissä on yhteensä 6 painiketta ja hiiren tarkkuutta sekä profiileita voi hallita suoraan hiiren pohjasta. Prime+-mallissa myös RGB-valaistuksen ja nostokorkeuden kustomointi onnistuu suoraan hiiren pohaan integroidun OLED-näytön avustuksella.

Kolmikon mitat ovat 125,3 x 59 x 23 (edessä) / 42,4 (takana) mm (P x L x K) ja vaaka näyttää Prime-perusmallille 69 grammaa, Prime+:lle 71 grammaa ja Wirelessille 80 grammaa. Wireless-mallin yhteys on toteutettu 2,4 GHz:n taajuudella ja akun kestoksi luvataan 100 tuntia. Langallisten mallien punottu mikrokuitukaapeli on irrotettavissa hiirestä ja sillä on mittaa 2 metriä. Johdon hiiren päädystä löytyy USB-C-liitin ja tietokoneen päädystä USB-A-liitin.

Arctis Prime -headsetin kuulokkeet perustuvat Arctis Pro -mallista tuttuihin elementteihin ja asetuksiin. Kuulokkeet on valmistettu teräksestä ja alumiiniseoksesta kevyen mutta kestävän rakenteen takaamiseksi. Umpinaiset on-ear-tyyppiset kuulokkeet on varustettu 40 mm:n neodyymielementeillä, joille luvataan 10–40 000 hertsin taajuusvaste. Kuulokkeiden herkkyydeksi kerrotaan 92 dB SPL ja impendanssiksi 32 ohmia. Korvien ylle tulevat kupit on vuorattu pehmeällä keinonahalla.

Arctis Primen ClearCast-mikrofoni on Discordin sertifioima ja sen kerrotaan hyödyntävän lentotukialusten miehistönkin käyttämää kaksisuuntaista suunnittelua, joka takaisi kilpailijoita paremman häiriönpoiston. Kuulokkeisiin on integroitu äänenvoimakkuusrulla sekä kytkin mikrofonin mykistämiseksi. Mikrofoni on lisäksi tarvittaessa työnnettävissä kuulokkeen sisään pois tieltä. Kuulokkeen päästä USB-C:tä käyttävän kaapelin toisesta päästä löytyy universaali 3,5 mm:n yhdistelmäplugi, jonka luvataan toimivan niin PC:llä, Xboxilla, PlayStationilla kuin Switchilläkin.

SteelSeries Prime -sarjan tuotteet saapuivat myyntiin välittömästi. Prime-hiiri on hinnoiteltu Euroopassa 69,99 euroon, Prime+ 89,99 euroon ja Prime Wireless 139,99 euroon. Arctis Prime -headsetin kyljestä löytyy puolestaan 119,99 euron hintalappu.

Lähde: SteelSeries