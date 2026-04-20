SimpleClosure auttaa esimerkiksi lopettavia startup-yhtiöitä ostamalla näiden Slack-keskusteluita.

Tekoälymallien kouluttamiseen käytettäväksi dataksi ei riitä pelkästään julkinen internet, jota mallit ovat kolunneet jo vuosia. Yksi uusista alan suuntauksista on eri yritysten sisäiset viestintäkanavat – kuten Slack-keskustelut ja sähköpostiketjut – ja niiden haaliminen mallien koulutusdataksi.

Esimerkkinä toimii SimpleClosure-yhtiö, joka tarjoaa apua lopettaville startup-yrityksille mm. maksamalla suuria rahasummia näiden sisäisestä viestintädatasta, mikä helpottaa yritysten kuoppaamista. Tieto on arvokasta, sillä datalla kerrotaan koulutettavan entistä hienostuneempia ja yksityiskohtaisempaan päättelyyn pystyviä tekoälymalleja verrattuna julkisesti saatavilla olevaan dataan. Datan arvoon vaikuttaa myös ala, jolta se tulee – esimerkiksi terveys- ja finanssialan yritysten data on erityisen haluttua tekoälykoulutustarkoituksiin.

Ilmiö on luonnollisesti herättänyt myös kritiikkiä asiantuntijoiden suunnalta, sillä yritysten työntekijöiden käymien keskustelujen myymistä kolmansille osapuolille pidetään paitsi eettisesti arveluttavana myös tietosuojanäkökulmasta ongelmallisena. Ihmisiä voidaan tunnistaa käydyistä keskusteluista, ja vaikka dataa ostavat yritykset vakuuttelevat perkaavansa sitä anonyymiksi ennen koulutustarkoituksia, ovat asiantuntijat huolissaan arkaluontoisten tietojen vuotamisesta koulutettaviin tekoälymalleihin.

Lähde: Forbes