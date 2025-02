Raportin mukaan Intelin prosessori- ja näytönohjainalustoilta löydettiin viime vuonna vähemmän haavoittuvuuksia, kuin AMD:n vastaavista tai NVIDIAn näytönohjaimista.

Intel on julkaissut katsauksen viime vuoden haavoittuvuuksiin prosessoreissa ja näytönohjaimissa. Yhtiön raportissa avataan paitsi tarkemmin sen tuotteiden haavoittuvuuksia, myös verrataan yhtiön tuotteita kilpailijoihin ja niiden haavoittuvuuksiin.

Intelin raportin mukaan sen tuotteissa oli viime vuonna yhteensä 374 haavoittuvuutta, joista 81 koski tuotteiden firmwarea, 272 ohjelmistoja ja 21 itse rautaa. Yhtiö mukaan sen työntekijät löysivät itse kaikki rautabugit, kun firmware- ja ohjelmistobugeja löydettiin myös ulkopuolisten toimesta ennen Inteliä.

Intelin ja AMD:n prosessorialustoja verratessa yhtiön Inteliltä löytyi 52 firmware-haavoittuvuutta, kun AMD:lta niitä löytyi 58. Intelin mukaan se löysi jopa 94 % haavoittuvuuksista itse, kun AMD:lla löytöprosentti jäi julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella 57 %:iin.

Alustojen tietoturvaprosessoreiden puolella Intel kertoo sen Converged Security and Management Enginestä (CSME) ja Server Platform Services -yksiköstä (SPS) löytyi viime vuonna 7 haavoittuvuutta, kun AMD:n AMD Secure Processor -tietoturvaprosessorista (ASP) niitä löytyi jopa 31. Intelin mukaan sen haavoittuvuuksista yksi luokiteltiin uhaltaan matalaksi ja kuusi keskitasolle, kun AMD:lla 11 oli matalan uhan, 10 keskitason ja 11 korkean uhan haavoittuvuuksia. Yhtiö myös huomauttaa, että AMD:lla on edellee useita tuotemalleja, joissa ainakin osa haavoittuvuuksista on korjaamatta. Trusted Execution Environmentissä pyörivään suojeltuun dataan liittyviä haavoittuvuuksia oli raportin mukaan AMD:lla 11 ja Intelillä 6.

Intel kehuu olevansa myös näytönohjainpuolella turvallisin ratkaisu. Raportin mukaan Intelillä oli viime vuonna GPU-puolella 10 haavoittuvuutta, AMD:lla 13 ja NVIDIAlla 18. AMD:n haavoittuvuuksista viisi oli matalan ja kahdeksan keskitason uhan aiheuttavia haavoittuvuuksia, kun Intelillä yhdeksän haavoittuvuutta oli keskitasoa ja yksi vakava. NVIDIAn haavoittuvuuksista kaikki 18 olivat vakavan uhan aiheuttavia haavoittuvuuksia.

Lähde: Intel