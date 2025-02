Uunituore Snapdragon 6 Gen 4 on ensimmäinen 6-sarjalainen, jossa hyödynnetään TSMC:n 4 nanometrin valmistusprosessia ja ARMv9-prosessoriytimiä.

Yhdysvaltalainen Qualcomm on julkistanut mobiilijärjestelmäpiirien edullisempaan hintaluokkaan uuden Snapdragon 6 Gen 4:n, joka on siirtynyt TSMC:n 4 nanometrin valmistusprosessiin edellisessä Gen 3:ssa käytetyn Samsungin sijaan. Uutuuspiiri hyödyntää myös ARMv9-prosessoriytimiä, kun aiemmin ne olivat mallia ARMv8. Qualcomm lupailee uutuudelleen Gen 3:een nähden 11 % parempaa prosessorisuorituskykyä, 29 % parempaa grafiikkasuorituskykyä sekä 12 % parempaa energiatehokkuutta.

Kahdeksan prosessoriydintä jakautuvat konfiguraatioon 1 + 3 + 4, pääytimen ollessa 2,3 GHz:iin yltävä Cortex-A720. Myös kolme muuta suurempaa suorituskyky-ydintä ovat mallia Cortex-A720, mutta niiden kellotaajuus on rahtusen matalampi 2,2 GHz. Neljä pienempää ja energiatehokkaampaa Cortex-A520-ydintä raksuttavat 1,8 GHz:n kellotaajuudella. Piiri jakaa siis samat prosessoriytimet Snapdragon 7s Gen 3:n kanssa, joskin aavistuksen matalammilla kellotaajuuksilla.

Piirin Adreno-grafiikkasuorittimesta Qualcomm ei ole paljastanut tarkkaa mallinimeä, mutta se tukee FHD+-resoluutiota maksimissaan 144 hertsin virkistystaajuudella sekä lisäominaisuuksina Snapdragon Game Super Resolution -skaalausteknologiaa ja Adreno Frame Motion Engine -ruutugenerointia. RAM-muistitukea löytyy aiemman 12 Gt:n sijaan 16 Gt:uun asti LPDDR5:lle (3200 MT/s) ja LPDDR4X:lle (2133 MT/s). Tuettuna on myös UFS 3.1 -tyypin tallennustila. Tekoälytehtäviin on tuotu INT4-tuki muistin säästämiseksi.

Kamerapuolella sensorin maksimitarkkuus on pysynyt 200 megapikselissä, mutta suljinviiveettömän valokuvauksen maksimitarkkuus on kasvanut 48 megapikselistä 64 megapikseliin. 4K-videokuvaus tukee edelleen vain 30 FPS:n nopeutta, mutta siihen on saatu mukaan HDR10-tuki, jota Gen 3:ssa ei ole.

Yhteyksien osalta tuettuna on sama Wi-Fi 6E (802.11ax), mutta Bluetooth on päivittynyt versioon 5.4. 5G-modeemin tarkkaa mallinimeä ei ole kerrottu.

Snapdragon 6 Gen 4:ää hyödyntäviä edullisia älypuhelinmalleja odotetaan ainakin Honorilta, Oppolta ja Realmelta.

