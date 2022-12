Intel julkaisi merkittävän DirectX 9 -päivityksen Arc-näytönohjaimille

Intel on tähän asti luottanut DX9:ssä Microsoftin D3D9on12-käännöskerrokseen, mutta nyt valikoidut pelit ovat saaneet käyttöönsä uuden natiivin DirectX9-ajurin.

Intel on saanut vihdoin ensimmäisen sukupolven Arc-erillisnäytönohjaimet myyntiin ja pelaajien käsiin. Näytönohjainten vastaanotto on ollut osin ristiriitaista, sillä näytönohjainten suorituskyky voi heitellä vielä rajustikin pelistä toiseen ja myös erilaisia bugeja esiintyy vielä kilpailijoita enemmän. Yhtiö parantaa ajureitaan kuitenkin jatkuvasti ja on tehnyt jo merkittäviä loikkia eteenpäin julkaisuajureista.

Uutisoimme Intelin tuoreimmista beeta-ajureista jo lyhyesti, mutta niiden parannuksia sopii ihmetellä hieman tarkemminkin. Erityisesti Intel on keskittynyt uusissa ajureissaan DirectX 9 -peleihin, eikä syyttä. Intelin Arc-näytönohjaimilta on puuttunut ns. natiivi tuki DirectX 9 ja vanhemmille rajapinnoille ja se luottaa niiden pyörittämisessä oletuksena Microsoftin Direct3D9-On-12-käännöskerrokseen.

Intelin uudet ajurit lupaavat parantaa suorituskykyä merkittävästi tietyissä DirectX 9 -peleissä ja tekee sen nimenomaan tuomalla peliin natiivin DirectX 9 -ajurin, mutta rajoituksin. Natiivi ajuri tukee toistaiseksi vain kourallista pelejä ja lopuissa käytetään edelleen D3D9on12-käännöskerrosta. Yhtiö lupaa toimittaa DirectX 9 -päivityksiä myös tulevissa ajureissaan, mutta mitään aikataulua tai edes lupausta ”kaikelle toimivasta natiiviajurista” ei saatu.

Intelin omien testien mukaan uudet 3953-ajurit parantavat DX9-suorituskykyä pelistä riippuen 3-79 % 1080p-resoluutiolla ja 4-77 % 1440p-resoluutiolla, kun käytössä on Arc A770 -näytönohjain ja verrokkina 3490-ajurit. Ajureissa suorituskykyä saaneet pelit ovat Guild Wars 2, Payday 2, League of Legends, Starcraft 2, Stellaris ja Counter-Strike: Global Offensive.

Yhtiö on panostanut etenkin Counter-Strike: Global Offensiveen, jossa suorituskyky nousi 1080p-resoluutiolla 79 ja 1440p-resoluutiolla 77 prosenttia. Huomattavasti isompi parannus nähtiin kuitenkin pelin sulavuudessa, eli ruutuaikojen tasaisuudessa. Aiempien ajureiden rajusti heittelevän piikkimeren sijasta Arcin ruutuajat näyttävät nyt siltä miltä pitäisikin, vaikkei vertailua kilpailijoiden kortteihin olekaan tehty. Kuva kertoo tässäkin tapauksessa enemmän kuin tuhat sanaa ja löydät vertailun yltä. Beyond3D-sivuston käyttäjä Dayman1225 on julkaissut myös omat pikatestinsä CS:GO-pelissä todeten, että vaikka myös sisäänrakennetussa suorituskykytestissä oli iso parannus, on ero vielä selvästi merkittävämpi itse pelissä.

Lähde: Intel