Uusien muistien kerrotaan yltävän 36 Gbps:n nopeuksiin ja käyttävän edeltäjistään poiketen PAM3-signalointia.

Samsung julkisti hiljattain GDDR6W-muististandardin, mutta kun yhtiön tämän vuoden Tech Day -tapahtuma on käynnissä ei painella jarruja ja tällä kertaa esittelyvuorossa on GDDR7. Yhteistä molemmille on se, ettei Samsung tai muutkaan ole vielä ehtineet edes vihjaista, milloin tuotteita saattaisi löytyä ihan markkinoilta asti.

GDDR7-muistit tulevat eroamaan nykyisistä GDDR-muisteista ennen kaikkea signalointinsa osalta. Siinä missä lähes kaikki muistit käyttävät NRZ- eli Non-return to Zero -signalointia (jota voisi kutsua myös PAM2:ksi) ja GDDR6X PAM4- eli Pulse Amplitude Modulation 4-level -signalointia, tulee GDDR7 luottamaan PAM3-signalointiin. Signaloinnin eri jännitetasojen määrä vaikuttaa paitsi niiden toteutuksen haastavuuteen, myös siirrettyyn dataan. NRZ siirtää bitin per kellojakso, PAM3 kolme bittiä per kaksi kellojaksoa ja PAM4 kaksi bittiä per kellojakso.

Toistaiseksi GDDR7-muisteista tiedetään kuitenkin vain vähän muuta. Ian Cutressin julkaiseman dian mukaan muistit tulisivat tarjoamaan 36 Gbps:n nopeuden, kun PAM3-signalointiin siirtyminen tiputtaa tehonkulutusta 25 % NRZ-signalointiin verrattuna. Todennäköisesti vertailussa on kuitenkin puhe energiatehokkuudesta per siirretty bitti, jolloin selvästi suuremmat nopeudet nostavat reaalikulutuksen nykymuisteja korkeammaksi.

Lähteet: Samsung, Ian Cutress @ Twitter