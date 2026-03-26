AMD:n 3D V-Cache -välimuistilla varustetut Ryzen-prosessorit ovat suosittuja etenkin pelaajien keskuudessa. Huippumalleja myöten 3D-välimuistia käytetään kuitenkin vain yhdellä CCD-sirulla riippumatta prosessorin mallista ja moni onkin toivonut AMD:n julkaisevan version, jossa välimuistisiru löytyisi molempien CCD-sirujen päältä. Tähän asti yhtiö on kuitenkin todennut, ettei sellainen malli olisi taloudellisesti järkevä.
Nyt AMD:n Computing and Graphics -osaston johtaja Jack Huynh on ilmoittanut, että monien toiveet tulevat vihdoin täyttymään: yhtiö tulee julkaisemaan Ryzen 9 9950X3D2 ”Dual Edition” -prosessorin, jossa molempien CCD-sirujen päällä on oma 3D V-Cache -välimuistinsa.
Ryzen 9 9950X3D2 -prosessorissa on käytössä täydet kaksi CCD-sirua eli yhteensä 16 Zen 5 -ydintä. Prosessoriydinten peruskellotaajuus on 4,3 ja maksimi Boost-kellotaajuus 5,6 GHz. Ydinten tukena on kahden 3D V-Cache -sirun myötä yhteensä jopa 192 Mt L3-välimuistiä. Prosessorin TDP-arvo on vakiona jopa 200 wattia, kun aiemmin sarjan tehokkaimmissa malleissa TDP oli vakiona korkeintaan 170 wattia.
Vaikka prosessoria ovat toivoneet ainakin nettikeskusteluissa etenkin pelaajat, on AMD julkaissut suorituskykydian vain tuottavan työn saralta. Yhtiö kuitenkin muistaa markkinoinnissaan pelejäkin, todeten prosessorin olevan suunnattu sisällöntuottajille, jotka nauttivat myös pelaamisesta. Yhtiön julkaiseman dian mukaan Ryzen 9 9950X3D2 peittoaa 9950X3D:n renderöintitehtävissä (V-Ray, Blender) 7 %:n erolla, sisällöntuotannossa (Puget Bench DaVinci Resolve, Geekbench) 5-7 % erolla, tekoäly- ja simulaatiotehtävissä (SPEC WS 4.0 ONNX Inference, Data Science) 7-13 % erolla ja kääntämistehtävissä (Chromium, Unreal Engine) 5-8 %:n erolla.
💥 We pushed the limits of desktop performance with X3D. Then we pushed them further.
I’ve been testing the new unreleased Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition in the lab firsthand and it is incredible.
The world’s first desktop CPU with dual @AMD 3D V-Cache delivers 208MB of total… pic.twitter.com/Cm5mfSkeQm
— Jack Huynh (@jackhuynh) March 26, 2026
AMD ei ole paljastanut vielä Ryzen 9 9950X3D2 ”Dual Edition” -prosessorin hintaa, mutta se saapuu myyntiin 22. huhtikuuta.
