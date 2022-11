Max Series -tuoteperhe sisältää alkuun Xeon CPU Max Seriesin eli Sapphire Rapids -prosessorit HBM-muisteilla ja Data Center GPU Max Seriesin eli Ponte Vecchio -laskentapiirejä eri muodoissaan.

Intel on julkaissut tänään uuden Max Series -tuoteperheen palvelimiin. Sarjaan kuuluu tässä vaiheessa kaksi kieleltä suorastaan runollisesti soljuvaa tuotesarjaa, Xeon CPU Max Series ja Data Center GPU Max Series. Niitä tullaan hyödyntämään muun muassa tulevassa Aurora-supertietokoneessa, jonka piti olla alun perin ensimmäinen eksaluokan supertietokone, mutta on myöhästynyt aikataulustaan erinäisistä syistä pahasti.

Intel CPU Max Series -nimen alle kuuluvat aiemmin Sapphire Rapids HBM -koodinimellä tunnetut prosessorit. Ne rakentuvat neljästä prosessosisirusta, jotka on yhdistetty toisiinsa ja HBM-muisteihin EMIB-silloilla. Neljässä sirussa on maksimissaan 56 Golden Cove -palvelinydintä, eli ns. järeitä P-ytimiä yhtiön kuluttajaprosessoreita lainaten. Intelin mukaan se käyttää 68 % vähemmän tehoa, kuin AMD:n Milan-X -prosessoreihin perustuva klusteri vastaavalla HPCG-suorituskyvyllä. Ilmasomallinnuksessa sen kerrotaan olevan 2,4-kertaa nopeampi kuin MilanX MPAS-A-testissä vaikka se käyttäisi pelkkää HBM-muistiaan. Molekyylidynamiikassa sen luvataan olevan puolestaan DeePMD-testissä 2,8-kertaa suorituskykyisempi, kuin pelkkään DDR-muistiin luottavat kilpailijansa.

Data Center GPU Max Series tunnetaan puolestaan entuudestaan nimellä Ponte Vecchio. Intel julkisti sarjaan OAM-moduuleina Max Series 1350 GPU- ja 1550 GPU -mallit, joissa on käytössä kokonainen Ponte Vecchio -paketti. 1350 GPU -mallissa yhteensä 112 Xe-ytimellä ja 96 Gt:llä HBM2e-muistia on käytössään 450 watin tehobudjetti, kun 1550 GPU -mallissa on täydet 128 ydintä ja 128 Gt muistia, sekä huikenteleva 600 watin TDP-arvo. Tavallisten kuolevaisten supertietokoneisiin tulee tarjolle myös puolikkaaseen piiriin perustuva PCIe-väyläinen Max Series 1100 GPU, jossa on käytössä 56 Xe-ydfintä ja 48 Gt HBM2e-muistia 300 watin TDP:llä.

Intel tulee myymään ainakin laskentakortteja myös irrallisina, mutta tarjolle tulee myös Data Center GPU Max Series subsystem -järjestelmä, josta löytyy paikat neljälle OAM-moduulille sekä Intelin nopea Xe-Link niiden välille.

Intel varmisti samalla uudelleen jo kesällä kertomansa tiedon, eli Ponte Vecchion seuraajana ja samalla Data Center Max Series GPU -sarjan toisena sukupolvena tullaan näkemään vuonna 2024 julkaistava Rialto Bridge. Se perustuu Ponte Vecchion tavoin lukuisiin pieniin siruihin, mutta tulee muun muassa kasvattamaan laskentakapasiteettia jopa 160 (seuraavan sukupolven) Xe-ytimeen.

Vaikka Max Series -perheeseen perustuvan Auroran piti olla ensimmäinen eksaluokan supertietokone, se laiva on jo seurannut. Sen sijasta nyt kun järjestelmää vihdoin rakennetaan, siitä on tehty alkuperäissuunnitelmia järeämpi ja se tulee rikkomaan ensimmäisenä kahden eksaFLOPSin (FP64) rajan. Intel lupaa tuotteittensa tulevan löytymään myös lukuisista muista tulevista supertietokoneista, mutta unohti mainita milloin irralliset kortit löytyvät lähimarketin hyllystä.

Lähde: Intel